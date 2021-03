Declarație comună de condamnare a antisemitismului, adoptată de Camera Deputaților, în contextul amenințărilor primite de actrița Maia Morgenstern (VIDEO)

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, o declarație comună de condamnare a antisemitismului. Reacția liderilor partidelor parlamentare vine după atacurile la adresa actriței Maia Morgenstein și a actorilor de la Teatrul Evreiesc de Stat. Ședința a fost însă boicotată de deputații din partea AUR.

”Deși ar trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoțit cele mai întunecate momente ale istoriei umanității, suntem conștienți că ideile, conepțiile și doctrinele antisemite își păstrează în continuare efectele nocive, decoperă noi adepți dispuși să le promoveze și sunt prezente în anumite segmente ale societății. Antisemitismul este o amenințare la adresa democrației, iar asumarea în întregime a trecutului reprezintă un element funamental al responsabilității noastre, atât în prezent, cât și pentru viitor”, a declarat președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.