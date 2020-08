Deficitul bugetar este estimat să crească la 8,6% din PIB. Comisia Europeană prognozează o contracție de 3,8% în 2020 (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a prezentat rectificarea bugetară, joi, și a anunțat că deficitul bugetar este estimat să crească la 8,6% din PIB, o majorare care vine „din efectul crizei” și din „cheltuielile suplimentare la buget legate direct” de perioada dificilă prin care trece economia. Comisia Europeană prognozează o contracție economică de 3,8% în 2020.

