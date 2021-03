Delegație AUR, la sediul MAI. George Simion: Această guvernare este un sat fără câini. Lucian Bode trebuie să ne primească (VIDEO)

O delegație a AUR s-a prezentat, miercuri dimineață, la sediul Ministerului Afacerilor Interne pentru a disuta cu ministrul Lucian Bode despre situația din țară în contextul protestelor anti-restricții care aau fost organizate în ultimele zile. Cu puțin timp înainte de sosirea parlamentarilor AUR, Lucian Bode spusese, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor că „aici e MAI, nu e sat fără câini. Aici nu vine fiecare când vrea și se oprește să discute cu ministrul”.

În replică, copreședintele AUR George Simion, a declarat că, din punctul lui de vedere, ”această guvernare este un sat fără câini, în care nu știe stânga ce face dreapta” și a cerut șefului MAI să anunțe cum au fost sancționați membrii Guvernului care nu au respectat regula purtării măștii de protecție.

”Cerem ministrului de Interne să spună public cum au fost penalizați miniștrii care nu respectă restricțiile: ministrul Vlad Voiculescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și ministrul Sportului, Eduard Novak. Toți nu au purtat mască. Noi, AUR, suntem un partid care militează pentru libertate și împotriva obligativității portului măștii în spațiul public. (...)

Se pare că această guvernare este un sat fără câini, în care nu știe stânga ce face dreapta, în care se impun măsuri restrictive pe care ei, în primul rând, nu le respectă și au așteptări de la români să le respecte. Domnul de la jandarmi tocmai ne-a comunicat că ne vor aștepta înăuntru. Deci domnul Bode, acum o oră, declară ceva și acum se pregătește să ne primească. Trebuie să ne primească pentru că avem probleme cu prefectul din București, care a fost numit politic, și acest prefect a făcut aczuații grave la adresa AUR, că suntem organizatorii protestelor, că stăm în spatele protestelor. Ministrul care este deasupra prefecților trebuie să dea socoteală”, a spus George Simion.

