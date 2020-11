Demisiile anunțate de Marcel Ciolacu și de senatorii și deputații USR din Parlament vor dubla, de fapt, numărul de beneficiari de pensii speciale

Demisiile anunțate de președintele PSD, Marcel Ciolacu și de senatorii și deputații USR din Parlament, în plină campanie electorală, pentru a nu încasa pensii speciale, va avea drept consecință o dublare a numarului de beneficiari de pensii prin intrarea în Parlament a supleanților. Aceştia vor sta în Parlament o lună dar vor primi conform legii (Statul deputaților şi senatorilor) aceleaşi beneficii ca şi cum ar sta un mandat întreg, explică liberalul Cristian Băcanu.

“Decizia populistă de a-şi da demisia din Parlament, anunțată de cei doi păcalici ai politicii, Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis, nu are ca efect decât dublarea numarului de beneficiari de pensii speciale prin intrarea în Parlament a supleanților. Aceştia vor sta în Parlament o lună dar vor primi conform legii (Statul deputaților şi senatorilor) aceleaşi beneficii ca şi cum ar sta un mandat întreg, scrie clar în lege”, spune Criastian Băcanu pe Facebook.

Conform art. 49 alin. 4 din Lege nr. 96/2006 (statutul deputaților şi senatorilor): "Pentru mandate incomplete, indemnizația pentru limită de vârstă se calculează proporțional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat parlamentar." Textul legii se citeste şi se interpretează astfel: orice persoană care a avut calitatea de deputat sau senator va primi pensie specială iar în cazul în care demnitatea a fost exercitată mai puțin de un mandat întreg, indemnizația va fi calculată pentru toată perioada de 4 ani.

Ca să înțelegem, luăm 3 exemple: deputat cu mandat incomplet timp de 2 ani - pensie specială pentru 4 ani; deputat cu mandat complet timp de 4 ani - pensie specială pentru 4 ani; deputat pentru 6 ani - pensie specială pentru 6 ani.

Cum în urma demisionarilor, supleanții vor ocupa demnitățile publice din Parlament, practic efectul pervers al demisiei în masă a unor parlamentari este că numarul de beneficiari de pensii speciale se va dubla şi vor da niste sinecuri bune de bifat unor colegi de partid.

“Nu am putut să nu observ că unii demisionari au invocat normele metodologice privind statutul parlamentarilor (art. 1 alin. 2 litera c). Întradevăr, normele metodologice sunt în contradicție cu legea (sunt nelegale) şi prevăd că un parlamentar care nu are un mandat complet efectuat nu poate primi pensie specială. Trebuie însă precizat că normele metodologice au valoare de act normativ administrativ (secundar) şi sunt inferioare legii care este act normativ primar. Prin urmare, normele metodologice nu pot modifica legea şi nu pot restrânge aplicarea pensiilor speciale atât la demisionari cât şi la supleanți.

Cei care îşi dau demisia fie nu înțeleg deloc legea, fie vor să manipuleze emoția alegătorilor dând dovadă de cinism şi ipocrizie. Să faci asemenea trucuri electorale cu doua săptămâni înainte de alegeri, când tu ştii că nu vor produce niciun efect concret, înseamnă că iți desconsideri alegatorii şi le subestimezi inteligența.

Să-l plagiezi pe Dragnea (care si-a dat în 2016 demisia alături de Ciolacu) arată cât de departe sunt dispuşi să meargă unii politicieni pentru o margică de PR”, a mai scris Cristian Băcanu.

Acesta susține că soluția PNL este să abroge sau să impoziteze pensiile speciale iar un astfel de act normativ a fost deja adoptat de Parlament la inițiativa PNL şi este acum în analiză la Curtea Constituțională.

Dan Barna a anunțat pe Facebook faptul că toți parlamentarii USR își vor prezenta demisia pentru a nu beneficia de pensii speciale.

Demisia ar urma să devină efectivă cu data de 18 decembrie, înainte de expirarea oficială a mandatului. Motivul invocat de partidul lui Barna: USR-iștii se tem că vechile partide ar putea strecura în ultimele zile ale legislaturii proiecte controversate. USR are în prezent 38 de parlamentari: 25 de deputați și 13 senatori.

„Așa cum am anuntat în această după-amiază, mâine dimineață deputații și senatorii USR își vor depune demisia din Parlament pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie specială. Pensia specială este o sfidare la adresa oamenilor cinstiți din această țară. Să reprezinți voința populară este o onoare, nu o corvoadă. Pe agenda Parlamentului este deja de patru ani un proiect de lege al USR care urmărește eliminarea acestor pensii. Patru ani de zile în care niciodată nu s-a găsit o majoritate care să facă acest lucru. Niciodată. Dar, pentru că am promis oamenilor că nu vom beneficia de ele, ne vom depune demisiile înainte de finalul acestui mandat. USR PLUS va face din eliminarea pensiilor speciale condiție esențială pentru participarea la orice coaliție de guvernare”, a scris Dan Barna pe Facebook.

USR a avut un proiect de eliminare a pensiilor speciale care nu a trecut de parlament. La fel s-a întâmplat cu propunerea de impozitare.

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni pe Facebook, că va demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia specială care se acordă parlamentarilor care au mandate întregi. Alături de liderul PSD și-a anunțat demisia din Camera Deputaților și liderul grupului Alfred Simonis. De precizat este că PSD a promovat în Parlament introducerea pensiilor speciale pentru diferite categorii de angajați și demnitari.