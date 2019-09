Demiterea CA al Aeroportului Oradea, cerută de consilierii județeni PNL: „Considerăm că legea a fost încălcată în cascadă”

Consilierii judeţeni liberali au depus, marţi, un proiect de hotărâre prin care solicită revocarea membrilor din Consiliul de Administraţie (CA) al Aeroportului Oradea şi sistarea concursului pentru stabilirea managerului respectivei instituţii, a anunţat, într-o conferinţă de presă, liderul PNL Bihor, Ionel Avrigeanu, scrie Agerpres.



Pe de o parte, ei reclamă neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contract de către actualul CA, considerat „total neperformant", deoarece s-au pierdut toate cursele externe, cele interne sunt acoperite la minim, iar lucrările la noul terminal pentru pasageri s-au prelungit cu peste un an şi jumătate.



„Faţă de anul trecut, când am avut 220.000 de persoane care au zburat de pe aeroport, în acest an, nu vor depăşi 50.000 de oameni. Este clar că acest Consiliu de Administraţie s-a dovedit total neperformant", a precizat consilierul PNL Călin Gal.



Pe de altă parte, reclamația vizează modul în care se desfăşoară concursul pentru desemnarea unui nou manager al Aeroportului, după terminarea mandatului fostului manager, Gheorghe Pasc.



„Considerăm că nu s-a respectat legislaţia legată de numirea, selectarea comisiei care se ocupă de această problemă. Conform Legii 111/2016 şi a OUG 109/2011, procedura de selecţie se declanşează în 30 de zile de la data vacantării postului, respectiv 2 septembrie 2019. Or ea a început cu o lună înainte", a spus Călin Gal, care a enumerat şi alte nereguli privind scrisoarea de aşteptări pentru postul de director, care nu a fost întocmită şi adoptată de către autoritatea tutelară, adică CJ Bihor, ci de către CA al Aeroportului.



Membrii CA au decis ca selecţia candidaţilor să fie realizată de o comisie internă, în condiţiile în care legea prevede că aceasta trebuie să fie alcătuită din specialişti în resurse umane, precum şi cooptarea unui expert extern în aeronautică, pentru evaluarea finală, mai spun consilierii județeni PNL.



Gal a mai precizat că nu a văzut nicăieri că ar fi fost instituită o comisie de contestaţii, obligatorie şi publică.



„Considerăm că legea a fost încălcată în cascadă. Solicităm ca acest concurs să fie sistat pentru că încalcă grav prevederile legale şi aceşti oameni vor răspunde în faţa legii. Avem documentele prin care atât conducerea judeţului, cât şi a Aeroportului le-au făcut într-un secret continuu, pentru că scopul lor era de a pune un director care să nu facă treabă, conform necesităţilor locuitorilor din Oradea şi Bihor", a subliniat Gal.