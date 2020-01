„Depesedizarea” instituțiilor e în curs. Orban: „Am aplicat încetarea tuturor contractelor prin detașare din mediul privat” / „Ne-au atacat la CCR interzicerea cumulului pensiei cu salariul” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a precizat că „depesedizarea instituțiilor e o acțiune în curs, care nu poate fi soluționată peste noapte”, dar a subliniat că s-au înregistrat ceva progrese în acest sens.

„Am aplicat încetarea tuturor contractelor prin detașare din mediul privat. De aici au plecat mulți, inclusiv din Secretariatul General al Guvernului, dar și din alte zone. Era plină administrația de oameni care se angajau la un SRL sau la un ONG, își făceau contracte o săptămână, după care erau transferați în administrația publică, fără concurs. Fără niciun fel de evaluare, de verificare. De multe ori fără nicio legătură, fără background potrivit pentru zona respectivă. Pur și simplu băgați la comanda politrucilor, care conduceau instituțiile”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

O altă măsură în acest sens a fost interzicerea cumulului pensiei cu salariul, dar PSD a atacat inițiativa la Curtea Constituțională a României.

„Ne-au atacat la CCR măsura cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul, care e o măsură profund corectă. Repet, nu mi se pare normal ca eu să mă pensionez anticipat din voința mea, pentru că îmi permite legea specială, la 43 de ani, și după ce îmi încasez pensia de 3.500, 5.000, 6.000 sau poate și mai mult, după care vin tot pe pilăraie. Mă angajează tot acela care mi-a permis să mă pensionez, în unele situații, sau găsesc în alte zone și mai încasez și o leafă. Este strigător la cer”, a adăugat Orban.

