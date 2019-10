Deputatul PNL Mara Mareș a sugerat miercuri, în direct pe B1TV, că există posibilitatea ca până și parlamentari de la PSD și Pro România să voteze pentru învestitura Guvernului Orban, în eventualitatea în care liderii acestor formațiuni ar stabili contrariul, în aceeași logică în care, cu o săptămână în urmă, mai mulți social-democrați votau pentru răsturnarea propriului cabinet.



„Să presupunem că Victor Ponta nu va vota Guvernul. Credeți că nu se vor găsi chiar și de la PSD, așa cum s-a întâmplat și data trecută, sau de la domnul Ponta parlamentari care să voteze Guvernul? E o logică similară celei de săptămâna trecută, când tocmai calculele pragmatice nu au funcționat neapărat și am primit un număr de voturi mai mare decât semnăturile de pe moțiune”, a afirmat Mara Mareș, în emisiunea moderată de Aneta Sângeorzan.



Cu toate acestea, deputatul PNL susține că matematica din Parlament „n-a aratăt niciodată mai bine decât acum”, precum și că este foarte posibil ca Victor Ponta și Pro România să voteze pentru învestirea Guvernului Orban.



„Victor Ponta, de asemenea, spuneam mai devreme, a spus că votează dacă este un Guvern bun, competent și că nu se află în poziția în care să pună vreo condiție. Așadar, condiții a spus să pună cei de la PMP, cei de la UDMR, cei de la ALDE, însă el nu va pune condiții. Nu îmi fac griji. Matematica arată, totuși, bine, spun eu. N-a arătat niciodată mai bine decât arată acum și am avut, știți foarte bine, de la începutul acestui mandat din 2016 o grămadă de moțiune de cenzură, dar niciodată șansele sau așteptările reale nu au fost așa cum au fost cele de săptămâna trecută și așa cum sunt acestea pentru viitorul Guvern, care va fi votat săptămâna viitoare”, a adăugat Mara Mareș.



Nu în ultimul rând, demnitarul a subliniat că, în ceea ce privește USR, condițiile impuse au fost unele „de bun simț”, iar PNL le-a acceptat deja.



„Condițiile USR sunt unele de bun simț, pe care deja le-am acceptat, deci nu se pune problema în vreun fel, spun eu, la ora aceasta, ca USR să nu voteze învestitura noului Guvern”, a mai afirmat deputatul PNL Mara Mareș.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.