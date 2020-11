Deputat PNL, inițiativă legislativă privind CCR: Se propune ca membrii Curții să fie numiți numai din rândul judecătorilor, cu avizul CSM (DOCUMENT)

Deputatul PNL Ovidiu-Ioan Sitterli a depus, la Camera Deputaților, o inițiativă legislativă prin care se propune ca judecătorii Curții Constituționale să fie numiți din rândul puterii judecătorești. Potrivit actului normativ, candidații trebuie să aibă calitatea de judecător și avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Deputat PNL, inițiativă legislativă. Ce propune Ovidiu-Ioan Sitterli pentru CCR

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale propune ca membrii CCR să fie numiți în condițiile art. 125 din Constituția României, care se referă la statutul judecătorilor. „Lipsa avizului sau avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii duce la respingerea cererii de candidatură”, se arată într-unul din articolele propunerii legislative.

„În România, controlul constituționalității legilor este efectuat, potrivit dispozițiilor art. 142-147 din Constituție de către Curtea Constituțională, care este o autoritate publică politico-jurisdicțională. Caracterul politic reiese din modul în care sunt numiți membrii acestui organism, respectiv trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României. În organizarea Curții Constituționale un rol important îl au două puteri ale statului, respectiv puterea legiuitorare, Parlamentul, prin Camera Deputaților și Senat, și puterea executivă, prin Președintele României. Puterea judecătorească, care a avut un rol important în privința controlului constituționalității legii, începând cu anul 1912 și până la adoptarea constituțiilor comuniste, a fost înlăturată prin Constituția României din 1991, revizuită, de la activitatea de control al constituționalității legilor, atribuind un rol important celorlalte puteri ale statului, executivă și legislativă”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

Proiectul mai prevede că Preşedintele României numeşte judecătorii CCR dintre magistraţii care şi-au depus candidaturile la Secretariatul general al Administraţiei prezidenţiale. Conform sursei citate, Camera Deputaților și Senatul numesc, la propunerea Biroului Permanent și pe baza raportului Comisiei juridice, motivat cu privire la toți candidații, în calitate de judecător al Curții Constituționale, magistratul care a întrunit votul majorității membrilor prezenți. Candidaturile se depun la Secretariatele generale celor două Camere ale Parlamentului.

„Curtea Constituțională este subordonată caracterului politic al acesteia, amprenta politicului fiind puternic simțită în fiecare decizie a curții, numeroase fiind deciziile care au fost aspru criticate de opinia publică. Independența justiției este astfel știrbită prin lipsirea atributului de verificare a constituționalității legilor, jurisdicția constituțională, această putere neputând fi deplină și independentă decât în momentul în care se va reveni la vechile contracte sociale ale poporului român, prin care puterea judecătorească era cea care efectua controlul constituționalității legilor”, se mai precizează în expunerea de motive.

Premierul și vicepremierul, despre reformarea CCR. Ce au spus recent Ludovic Orban și Raluca Turcan

Propunerea legislativă vine în contextul în care atât Ludovic Orban, cât și Raluca Turcan au vorbit recent despre nevoia de reformare a Curții Constituționale.

„Eu am o viziune, nu ştiu dacă va putea fi pusă în practică, dar, din experienţa mea de până acum, consider că aceasta ar fi soluţia: să ajungem la un rezultat bun pentru Parlament, să reuşim constituirea unei majorităţi în jurul PNL, confortabile, să ajungem la modificarea Constituţiei şi să reformăm CCR-ul. Pentru că, totuşi, Curtea Constituţională, organismul care trebuie să decidă respectarea sau nu a legilor în România, inclusiv a legii supreme, nu poate să fie unealta PSD-ului. Pur şi simplu nu poate! Nu se poate! Într-o democraţie solidă, Curtea Constituţională nu este instrumentul unui partid politic şi eu îmi doresc modificarea Constituţiei şi reformarea CCR-ului”, a afirmat Raluca Turcan, la Realitatea Plus, potrivit News.ro.

La rândul său, prim-ministrul sublinia că „acolo nu mai trebuie puși oameni politici”.

„Garantăm reformarea CCR. Punem pe alte baze, chiar dacă va fi nevoie de o modificare a Constituţiei, legea o schimbăm cu siguranţă. Acolo nu mai trebuie puşi oameni politici, care să reprezinte interesele unor oameni politici, acolo trebuie puşi profesionişti cu carieră respectabilă în spate, care să aibă o experienţă în magistratiră, care să fie judecători, care să aibă cu adevărat o experienţă prodigioasă şi care poate să devină inclusiv inamovibili. Sau să ne gândim că nu mai e necesară o Curte Constituţională numită în felul acesta, politic. Se poate exersa controlul de constituţionalitate de ÎCCJ”, a declarat Orban.Acest apartament a fost abandonat. Când au deschis ușa, după 70 de ani, au găsit ceva CUTREMURĂTOR