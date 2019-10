Un deputat PNL recunoaște că statul român „nu a învățat nimic”, la exact 4 ani de la Colectiv. Pavel Popescu, simplu cetățean atunci, povestește cu subiect și predicat cum autoritățile din România refuzau ajutorul altor țări (VIDEO)

Deputatul PNL Pavel Popescu consideră că, la exact patru ani de la incendiul din clubul Colectiv, tragedie care a îndoliat o țară întreagă și s-a soldat cu moartea a 65 de oameni, statul român nu a învățat „nimic”.



„Nu am învățat nimic. Vă mărturisesc că, în seara aceasta, îmi este foarte greu și să aud această adresare cu «domnule deputat». Pentru că, în momentul de față, sunt într-o poziție publică și mă simt neputincios. În urmă cu patru ani nu eram într-o poziție publică și am trăit realitatea acestui caz, pe pielea mea, în mijlocul cazului. Știu foarte bine ce s-a întâmplat și mă uit, după patru ani de zile, și văd că nu am reușit să facem vreun progres”, a declarat, miercuri seară, Pavel Popescu, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Deputatul PNL recunoaște că statul român este principalul vinovat pentru această tragedie, dar mai ales pentru modul în care ea a fost gestionată.



„Aș vrea să clarificăm un singur lucru. Toată lumea a ajuns la următoarea concluzie. Că statul este de vină. Sunt perfect de acord cu acest lucru, pentru că fac parte din acest stat. Sunt cetățean al acestui stat. Servesc public acest stat”, a adăugat Pavel Popescu.



În urmă cu patru ani, actualmente deputat PNL, Pavel Popescu era un simplu cetățean, fără nicio demnitate publică. El a mărturisit că, văzând proporțiile tragediei, a sunat la un spital de arși din Norvegia, pentru a intermedia transferul uneia dintre victimele incendiului, care scăpase totuși cu viață din incendiu. Pavel Popescu spune clar și răspicat că „statul român a refuzat ajutorul altor nouă state”, în acea fatidică seară de 30 octombrie 2015.



„Șocul pentru mine, ca cetățean, care timp de șase zile citise ce se întâmplase în România, a fost în momentul în care directorul spitalului de arși din Bergen a spus următorul lucru: «Domnule Popescu, nu știu cine sunteți» - eu sunasem ca cetățean să întreb dacă este loc pentru un pat, pentru un pacient - «nu știu cine sunteți și de ce pretindeți că reprezentați statul român, pentru că în noaptea incendiului, la două ore după, noi, Norvegia, împreună cu alte opt state, ne-am oferit ajutorul pentru transferul pacienților și ne-a fost refuzat». Asta știu sigur. Statul român a refuzat ajutorul altor nouă state, care erau gata, în seara aceea, să ajute pacienții. Au trecut șase zile”, a explicat Pavel Popescu.



Deputatul PNL și-a nuanțat poziția, explicând că, într-o anumită măsură, poate fi de înțeles că statul român n-a fost pregătit pentru o tragedie de asemenea proporții, oferind chiar cazul Norvegiei. Totuși, spune el, este inacceptabil maniera în care a fost gestionată situația, cum la fel de incredibil este și faptul că România a refuzat ajutorul altor țări.



„Faptul că statul român a fost nepregătit în momentul respectiv, cu o astfel de tragedie, poate fi de înțeles. E acceptabil. Statul norvegian, în 2012, a pierdut 81 de tineri, împușcați de un nebun, din cauza faptului că a fost zero pregătit într-o astfel de intervenție, în cazul unui atac terorist. Erau depășiți complet de situație atunci, dar astăzi s-ar comporta exemplar într-o astfel de situație, pentru că au învățat din greșeli. Noi nu am făcut-o. Ce m-a șocat pe mine a fost că minciuna aceea a fost propagată timp de șase zile. Perioada în care niște tineri puteau fi transferați, din bombele astea bacteriologice din România, modul în care s-a tergiversat acest transfer, modul în care s-a desfășoară un transfer de Mare Ars astăzi în România. Este inacceptabil ca în Ministerul Sănătății, astăzi, să nu existe un om, cu un laptop și un telefon, vorbitor de engleză, care să facă un singur lucru. Să dea un telefon unui doctor și să se ocupe singur de cazul respectiv, fără a implica Ministerul Sănătății, fără a-l implica pe domnul Arafat, scurtând lanțul birocratic”, a mai spus Pavel Popescu.

