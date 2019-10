Un deputat PSD a fost întors din drumul către debarcarea Guvernului Dăncilă: Sorin Bota ar putea deveni noul ministru al Transporturilor dacă nu votează moțiunea de cenzură (VIDEO)

Sorin Bota, unul dintre deputații PSD care au semnat moțiunea de cenzură, ar putea deveni noul ministru al Transporturilor, în condițiile în care Răzvan Cuc este aproape să fie demis, iar Viorica Dăncilă are nevoie de majoritate absolută la votul de joi din Parlament, au anunțat jurnaliștii B1TV Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în emisiunea „Bună, România”.



Nu este prima oară când Sorin Bota este pe „lista scurtă” pentru portofoliul Transporturilor din Guvernul României. El a cochetat cu această funcție încă de pe vremea când în fruntea ministerului se afla Miron Mitrea, politicianul revenit recent între social-democrați în postura de „creier” al campaniei Vioricăi Dăncilă pentru alegerile prezidențiale din noiembrie.



De altfel, Sorin Bota a fost chiar secretar de stat în mandatul lui Miron Mitrea la șefia Ministerului Transporturilor. Deși este unul dintre „veteranii” din PSD, actualul deputat s-a numărat printre cei care au semnat moțiunea de cenzură.



Vestea vine, așadar, pe fondul acuzațiilor că Viorica Dăncilă i-ar șantaja, amenința și mitui cu bani din bugetul public pe semnatarii moțiunii de cenzură. Cum Opoziția, prin cel mai mare partid al său, PNL, a anunțat că a strâns 244 de parlamentari în jurul documentului, iar majoritatea absolută este fixată la 233, primul-ministru are nevoie să întoarcă din drum orice legiuitor, ce i-ar putea asigura supraviețuirea la votul de joi.

Parlamentul României votează, joi, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă - probabil cel mai greu test de la învestire. PNL, formațiunea care a inițiat și depus documentul, a anunțat că a strâns 244 de semnături, care provin de la toate partidele de Opoziție.

