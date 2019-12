Postare halucinantă a unui deputat USR! Iulian Bulai scrie pe Facebook că Iisus, a cărui naştere este sărbătorită de Crăciun, provine "dintr-o familie foarte ciudată", "cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea". Bulai compară comunitatea de acum 2000 de ani din Betleem cu comunităţile "eşuate" din România de astăzi.

"Un copil. Sărac şi provenit dintr-o familie foarte ciudată. Un tată trecut de prima tinereţe şi o mamă adolescentă. Apărut în lume fără ca părinţii lui să fi făcut dragoste. Cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Născut fără ca părinţii să fi fost căsătoriţi, doar logodiţi. Naşterea lui arată extradordinarul, dar şi limitele societăţii în care a apărut. Acum 2000 de ani s-au întâmplat cele scrise mai sus. Soarta lui este astăzi împărtăşită de mulţi copii din România, dar care nu au avut alături părinţi atât de iubitori", a scris deputatul USR pe pagina sa de socializare.

Postare lui Iulian Bulai a stârnit numeroase contorovere, în special reacţii negative.

"Anual aprox. 2.000 de copii sunt declaraţi greu adoptabili-nimeni nu îi vrea în România. Peste 1000 de copii români au fost traficaţi doar în UK până în 2007. Recent, justiţia română nu a găsit niciun vinovat din cele câteva zeci/ sute care ar fi fost implicaţi în traficul a aproape 200 de copii din Ţăndărei. Acesta este cel mai mediatizat caz recent de trafic de fiinţe umane din România, dar nicidecum singurul. Asta arată multe comunităţi eşuate sau cvasi eşuate în România. Comunităţi eşuate la fel de mult ca cea din Betleem de acum 2000 de ani",mai scrie Iulian Bulai.

Deputatul USR consideră că "politicienii oneşti ar trebui să fie păstorii şi magii zilelor noastre care dau o mână de ajutor celor care au nevoie".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.