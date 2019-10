Deputații minorităților naționale vor vota pentru învestitura Guvernului Orban. Varujan Pambuccian: „Nu am avut condiţii specifice”

Cei 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale vor vota pentru învestitura Guvernului Orban, care trebuie „să asigure un an stabil”, a anunțat, luni, Varujan Pambuccian, liderul acestora, transmite news.ro.



„După învestitură o să discutăm punctual pe proiectele de lege care ne afectează şi pe noi sau ne interesează şi pe noi. O să discutm punctual de fiecare dată susţinerea. A fost o discuţie foarte bună”, a declarat Varujan Pambuccian, care a mai precizat că toți cei 17 deputați ai minorităților naționale vor fi prezenți și vor vota.



Întrebat care au fost condiţiile puse pentru susţinerea Guvernului, Pambuccian a spus: „Să asigure un an stabil înainte de alegerile locale şi alegerile parlamentare. Nu am avut condiţii specifice”.