Deputatul Adrian Wiener a precizat, în emisiunea moderată de Tudor Mușat, că este benefică suprapunerea etapelor de vaccinare, odată cu accesul la imunizare a populației generale, având în vedere răspândirea noilor tulpini și în țara noastră. Cu toate acestea, deputatul a precizat că trebuie menținute unele criterii precum zonele unde evoluția pandemiei este agresivă:

“Mai ales în zonele roșii, în care evoluția pandemiei este una agresivă. Este firesc să deschizi în măsura în care există posibilitatea și rezerve de vaccin să deschizi și pentru vectorii de boală, nu doar pentru ideea de protecție personală. Este un instrument de control al pandemiei până la urmă, nu atât de ofertă a protecției individuale pentru fiecare tânăr sau persoană din categoria a treia. Eu cred că este firesc, în măsura în care respectă prioritizarea etică stabilită prin CSAT.

Este evident că, cu prioritate ar trebui să fie vaccinate persoanele vârstnice, persoanele cu boli cronice, vulnerabile în fața bolii. Cu certitudine avem majoritară, cel puțin în marele urban tulpina britanică. Există deja tulpina din Africa de Sud. Lucrurile sunt într-o dinamică care necesită mai mult decât vaccinarea. Și secvențializarea mai extinsă a depistării tulpinilor. Vaccinarea este unul dintre instrumentele pe care le avem, dacă nu cel mai important", a precizat Adrian Wiener.

