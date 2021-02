Deputatul AUR Dan Tănasă, despre excluderea Dianei Șoșoacă: Nu a înțeles că trebuie să respecte un pic și statutul de demnitar al statului român

Deputatul AUR Dan Tănasă a precizat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, despre excluderea Dianei Șoșoacă. Decizia de excludere a fost luată în contextul în care Diana Șoșoacă ”nu a înțeles că trebuie să respecte un pic și statutul de demnitar al statului român”.

”Doamna Șoșoacă este un avocat respectat și era un plus pentru echipa noastră, însă, din păcate, nu a înțeles că trebuie să respecte un pic și statutul de demnitar al statului român și trebuie să respecte și jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Nu este nicio surpriză nici pentru noi, nici pentru doamna Șoșoacă. Conducerea partidului i-a comunicat în repetate rânduri că trebuie să își asume statutul de demnitar al statului român și de demnitar AUR. Doamna Șoșoacă a fost extrem de vehementă și a transmis în repetate rânduri că ea este pe treaba ei și nu are nicio treabă cu conducerea partidului, cu AUR”, a declarat Dan Tănasă.

