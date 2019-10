Deputatul Cătălin Rădulescu: ”Guvernul PSD va rămâne pentru o lună de acum încolo. Acum e un joc politic pe care îl facem și pe care oricine l-ar face” (VIDEO)

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că din punctul său de vedere, Guvernul Dăncilă va mai rămâne în funcție încă o lună. Asta pentru că, estimează social-democratul, că echipa guvernamentală pe care o va propune Ludovic Orban nu va trece la primul vot din Parlament.

Rădulescu a recunoscut că PSD face acum un joc politic încercând să-și mențină cât mai mult executivul la Palatul Victoria.

”Aceste mari partide, cei șase voinici care s-au unit, cu programe diferite și acum nu se mai înțeleg trebuie să-și definească un număr de parlamentari, adică 233, care să vină în Parlament și să-și treacă guvernul.

Normal că noi nu vom vota un guvern liberal. Cum să votezi un guvern al opoziției, care tocmai ne-a dat guvernul nostru jos.

Acum e un joc politic pe care îl facem, un jos democratic pe care oricine l-ar face, și anume ca să tragem cât mai mult de timp. Orice partid vrea să-și țină guvernul în funcție cât mai mult”, a declarat Rădulescu.

Deputatul social-democrat a dat ca sigură trecerea cabinetului Orban la al doilea vot din Parlament pentru că aleșii nu vor să-și piardă mandatul și odată cu el privilegiile, dacă se va ajunge la alegeri anticipate.

”Al doilea guvern va fi votat de marea majoritate a celor din Parlament, din toate partidele pentru că sunt oameni care sunt la primul mandat și nu vor mai prinde alt mandat, sunt partide care nu vor mai face pragul. Sunt oameni care au venit din funcții publice și toată viața lor au trăit doar din asta și au ajuns pe niște salarii mari în Parlament, nu vor vrea să mai piardă un an de privilegii și atunci sigur că vor vota.

Eu cred că o lună de acum încolo, guvernul nostru va rămâne în continuare”, a declarat Cătălin Rădulescu.

