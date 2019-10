Deputatul Cristian Seidler, după cel mai nou derapaj al lui Andrei Caramitru: „Este unul din cei 17.000 membri pe care îi are USR. Nu sunt de acord cu o mulțime din afirmațiile lui” (VIDEO)

„Andrei Caramitru este unul din cei 17.000 membri pe care îi are USR”, a afirmat deputatul USR Cristian Seidler, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Actualitatea românească” moderată de Sorina Matei.



Declarația demnitarului vine în contextul în care Andrei Caramitru, fostul purtător de cuvânt al lui Dan Barna, a insinuat că jurnaliștii de la Rise Project ar avea legături cu Serviciul Român de Informații și cu Serviciul de Informații Externe, după ce publicația de investigații a lansat în spațiul public un material amplu, cu privire la activitatea profesională a liderului USR.



„Eu să știți că nu sunt de acord cu o mulțime din afirmațiile lui Andrei Caramitru”, a adăugat Cristian Seidler.



Întrebat dacă Andrei Caramitru nu reprezintă USR, având în vedere funcția ocupată în trecut, precum și notorietatea sa, Cristian Seidler a răspuns ironic: „Unde? Are vreo procură de la mine, de la partid să ne reprezinte?”.



Totuși, deputatul a recunoscut că Andrei Caramitru „a contribuit” la partea economică a programului de guvernare propus de USR.



B1.RO scria, vineri, că atacurile din ultima vreme ale membrului USR Andrei Caramitru la adresa jurnaliștilor stârnesc controverse nu doar în spațiul public, ci și în interiorul partidului. Astfel, există USR-iști, pe lângă Cristian Seidler, care au început, la rândul lor, să se dezică de el și să-i ceară să-și tempereze luările de poziție de acest fel. (Detalii AICI)

