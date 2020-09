Deputatul Eusebiu Manea Pistru a schimbat cinci partide în ultimii patru ani (VIDEO)

Deputatul Eusebiu Manea Pistru a schimbat, în ultimii patru ani, cinci partied, aceesta oficializându-și marți, în Parlament, transferul la PSD.

Bărbatul a fost membru PDL până în 2015, când partidul a fost absorbit de PNL, Pistru a intrat în Parlament la alegerile din 2016 pe listele liberalilor.

Ulterior, în decembrie 2017, Eusebiu Pistru a plecat din PNL și s-a înscris în ALDE, partid în care a stat până în septembrie 2019.

De la ALDE, el s-a transferat la Pro România, iar după numai o lună, a părăsit formațiunea condusă de Victor Ponta pentru a se reîntoarce în partidul lui Tăriceanu.

După patru luni, în februarie 2020, Eusebiu Pistru s-a afiliat PMP, iar în iunie s-a înscris în PSD.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.