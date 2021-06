Deputatul Marius Budăi a declarat marți că PSD are un nou proiect privind alocațiile, care prevede dublarea lor și care urmează să fie depus în această săptămână:

“Este practic revenirea la prima lege adoptată de PSD referitoare la dublarea alocațiilor și ulterior acea OUG cu cinci tranșe, motivarea este că ceea ce PNL au făcut, au amânat amânarea lor. Practic este inacceptabil ceea ce au făcut acum.

În momentul în care legea va fi adoptată și va fi trimisă spre promulgare și spre publicare în Monitorul Oficial intră în vigoare și acolo va fi un termen de aplicare. Putem să discutăm despre acest termen, dacă nu au bani în acest buget să punem cu 1 ianuarie 2022, dar proiectul când va fi depus vom vedea toate datele”,a declarat Marius Budăi.

Acesta a mai precizat că PSD va ataca la CCR Legea de aprobare a OUG 123/2020 prin care Guvernul Orban, cu Florin Cîţu ministru al Finanţelor, a eşalonat dublarea alocaţiilor.

“Nu mai am încredere, chiar premierul Cîțu ne-a spus foarte clar că ce spune în campania electorală nu mai este valabil când ajung la guvernare. Am propus de ieri conducerii partidului ca prima ședință a forurului de conducere a partidului să fie supusă spre aprobare atacarea acestei legi la CCR și când vom avea aprobarea în biroul politic, cu siguranță vom face și anunțul oficial”, a mai precizat Marius Budăi.

