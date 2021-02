Deputatul Mihai Lasca, exclus din AUR. Acuzațiile pe care i le aduce partidul

Deputatul Mihai Lasca a fost exclus din Alianța pentru Unirea Românilor, în urma ședinței Biroului Național de Conducere al partidului, care a avut loc miercuri. Deputatul a fost condamnat penal în primă instanță, într-un dosar în care a fost acuzat de lovirea unui bărbat. Totodată, într-un alt dosar, el este judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

Mihai Lasca nu este singurul parlamentar AUR ce a fost exclus din partid în cursul zilei de miercuri. Senatoarea Diana Șoșoacă a fost și ea exclusă din partid, după ce s-a implicat într-o serie de scandaluri, fără a mai ține cont de strategia formațiunii politice.

Potrivit unui comunicat al AUR, la momentul includerii pe listele parlamentare, Mihai Lasca nu ar fi anunțat formațiunea politică de faptul că este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional și nici de faptul că a fost condamndat într-o primă instanță, pentru acte de vilență.

„Excluderea dlui Mihai Lasca din partid. La momentul includerii sale pe listele de candidați AUR, Mihai Lasca a omis să prezinte conducerii partidului faptul că este urmărit penal pentru organizare de grup infracțional și este condamnat penal pentru vătămare corporală. Trecut său de natură infracțională și comportamentul nesincer în raport cu colegii de partid îl fac pe domnul Lasca să fie incompatibil cu principiile și valorile AUR. Începând cu data prezentei decizii, domnia sa își va exercita mandatul de deputat în afara grupului AUR”, se arată într-un comunicat al Alianței pentru Unirea Românilor, potrivit Digi24.

Miehai Lasca este președintele AUR Bihor, iar în luna noiembrie a anului trecut el a fost fost condamnat, în primă instanță, la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a lovit un bărbat care avea o relaţie cu fosta sa iubită.

El a fost obligat și la 120 de ore de muncă în folosul comunității, la Primăria Oradea sau la Protecția Copilului Bihor.Au mutat tot oraşul într-o singură clădire. Acesta este blocul ce joacă rol de localitate

„AUR a luat decizia să-l excludă și pe colegul nostru deputat, condamnat penal în primă instanță și trimis în judecată într-un alt dosar penal. Am luat decizia să-l excludem și pe domnia sa pentru că e firesc. Sunt excluderi, nu sunt parlamentari care au fost cumpărați, nu. AUR a luat decizia să respecte ceea ce a comunicat alegătorilor”, a precizat Dan Tănasă, miercuri, la Buna România, pe B1 TV.

Senatoarea Diana Ivanovici Șoșoacă a fost și ea exclusă din AUR, în cursul zilei de mierucuri.

„Doamna Șoșoacă este un avocat respectat și era un plus pentru echipa noastră, însă, din păcate, nu a înțeles că trebuie să respecte un pic și statutul de demnitar al statului român și trebuie să respecte și jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Nu este nicio surpriză nici pentru noi, nici pentru doamna Șoșoacă. Conducerea partidului i-a comunicat în repetate rânduri că trebuie să își asume statutul de demnitar al statului român și de demnitar AUR. Doamna Șoșoacă a fost extrem de vehementă și a transmis în repetate rânduri că ea este pe treaba ei și nu are nicio treabă cu conducerea partidului, cu AUR”, a mai declarat Dan Tănasă, pe B1 TV.

