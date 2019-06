Deputatul Mihai Voicu, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare: Este acuzat că cerea bani de la politicieni pentru a-i pune pe liste eligibile (VIDEO)

Deputatul Mihai Voicu a fost condamnat, joi, la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia a fost luată în prima instanță de magistrații Curții Supreme, informează B1 TV. Hotărârea instanței poate fi atacată cu apel.

Voicu a fost acuzat de procurorii anticorupție că în timpul campaniei electorale din 2016 ar fi cerut bani membrilor PNL pentru a-i pune pe liste eligibile.

În acea perioadă, Mihai Voicu era președinte al unei organizații județene de partid.

Acesta condiționa persoanele respective astfel încât acestea să dea sume cprinse între 5.000 și 20.000 de lei, iar, în total, ar fi reușit să strângă aproximativ 300.000 de lei.

”I. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală şi art. 5 din Codul penal condamnă pe inculpatul Voicu Mihai Alexandru la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000”, se arată în minuta instanței.

