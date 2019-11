Lovitură grea pentru Victor Ponta, chiar în ziua votării noului Guvern. Deputatul Mircea Banias, liderul Pro România Constanța, a anunțat, luni, că e ’solidar’ cu grupul de parlamentari Pro România, condus de Mihai Tudose, care va vota Executivul Orban.

Deși spune că nu a luat încă o decizie clară, Banias lasă să se înțeleagă că urmează mișcarea de trădare a fostului premier.

„Am o întâlnire cu colegii și stabilim ce facem. Nu știu ce să zic. Inițial am zis că nu votăm. Pe de altă parte, eu cu Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu sunt coleg de ani de zile și am construit împreună ALDE și Pro România, am un soi de solidaritate cu ei, dar încă nu am luat nicio decizie, urmează să avem o discuție și să vedem ce facem”, a spus Banias pentru stiripesurse.ro.

Amintim că fostul premier Mihai Tudose, care își negociase cu Cladiu Manda revenirea la PSD, a negociat cu PNL pentru ca Pro România să voteze favorabil învestitura Guvernului Orban, acuză Victor Ponta. (Detalii AICI)