Deputatul PNL Adriana Săftoiu a depus, joi, la Camera Deputaților, un proiect de lege special. Este vorba despre o lege prin care statul român să fie obligat să recunoască limba semnelor române ca limbă oficială pentru copiii surzi.

Adriana Săftoiu a povestit pe Facebook întâmplarea emoționantă care a determinat-o să ia această decizie.

"Nu e ficțiune, e realitate nefardată.

Pauză la o școală specială pentru copiii surzi. Copii între 9 şi 12 ani. Se uită la desene animate. E liniște. Toți se concentrează să înțeleagă povestea. Pentru că desenele animate nu sunt subtitrate. Și, totuși, se uită, încercând să își traducă singuri povestea.

Am tot ezitat, de mai bine de un an de când fac documentare pe acest subiect, să depun legea prin care statul român trebuie să recunoască limba semnelor române ca limbă maternă/specifică a acestor persoane. După întâmplarea de ieri care mi-a pus capac, azi am depus-o la Camera Deputaților. Va fi o muncă dificilă, dar e cazul ca statul român să își asume această responsabilitate", a scris Adriana Săftoiu pe Fcebook.