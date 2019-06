Un deputat PNL a început să jignească jurnaliștii care, miercuri dimineață, au solicitat să asiste la discuțiile din comisiile reunite de politică externă.

Liberalul Ben-Oni Ardelean i-a făcut "nesimțiți" și "tupeiști" pe reporterii care au cerut permisiunea să fie prezenți în sală când se discută despre situația din Republica Moldova.

Mai mult, PNL-istul a început să amenințe că le ridică acreditarea de la Parlament.

În acele din urmă, Comisia a fost suspendată din cauza lipsei de cvorum. Mulți parlamentari PNL dar și PSD-ALDE au lipsit de la ședință.

