Deputatul PSD Daniel Suciu: Economia făcută ca urmare a supraimpozitării drastice a pensiilor speciale (VIDEO)

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor speciale, inclusiv cele ale magistraților, militarilor și polițiștilor:

Impozitare de 10% pentru pensiile speciale între 2.000 și 7.000 de lei

Impozitare de 85% pentru pensiile speciale care depășesc pragul de 7.000 de lei

Nicio pensie rezultată din contributivitate nu va fi impozitată suplimentar.

Deputații au votat favorabil impozitarea pensiilor cu o valoare de peste 7001 de lei

În acest context, deputatul PSD Daniel Suciu a declarat că va cere Guvernului ca în aceste condiții să mărească pensiile și alcocațiile copiilor.

"Pentru cei care credeau că ne jucăm de-a impozitarea pensiilor speciale, pentru cei care sperau să nu mai existe pensii de 77.000 lei, pentru cei care ipocrit spuneau că doar un partid apără privilegii, astăzi am dat răspunsul. Am spus că asta vom face, asta am făcut! Iar acum, din economia făcută ca urmare a supraimpozitării drastice a pensiilor speciale, Guvernul să se țină de cuvânt: alocații și pensii mărite!", a transmis Daniel Suciu.

Parlamentarii au adoptat, miercuri, cu 307 de voturi „pentru” din cei 308 de deputați prezenți la vot, proiectul pentru impozitarea pensiilor speciale mai mari de 7.001 de lei, cu 85% pentru ceea ce depășește această sumă. Dacă președintele Klaus Iohannis promulgă inițiativa, ea ar putea intra în vigoare chiar de luna viitoare.