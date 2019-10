Deputatul Sorin Bota, exclus din PSD după moțiunea de cenzură: ”Nu sunt trădător. Alții au trădat programul de guvernare. Deocamdată sunt neafiliat” (VIDEO)

Deputatul Sorin Bota, proaspăt exclus din PSD după ce a votat moțiunea de cenzură a opoziției, a explicat, luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că deocamdată este parlamentar neafiliat și a susținut că PSD trebuia să iasă de la guvernare de câteva luni.

„Nu sunt trădător. Alții au trădat programul de guvernare și speranțele românilor puse în PSD”, a spus fostul social-democrat.

Întrebat dacă în acest moment este exclus din PSD, Bota a răspuns: ”Așa am aflat și eu, că sunt exclus din partid. Eu am spus că trebuia din vară să plecăm de la guvernare de bunăvoie sau să aplicăm un program de reformă cu măsuri care să conducă la recuperarea anumitor întârzieri sau cu lucruri noi. Din păcate nu s-a făcut nimic”.

Referitor la informațiile potrivit cărora reîntoarcerea sa în PSD ar fi fost dată ca sigură, Bota a precizat: ”Asta pentru că majoritatea celor care își exprimă o poziție contrară, la un moment dat, se răzgândesc contra a ceva. Eu nu m-am răzgândit pentru nimic și așa cred că e normal. PSD a avut nenumărat ocazii în care, dacă aveau nevoie de expertiza mea, o aveau la îndemână și o puteau folosi. Dimpotrivă, în primăvară mi s-a solicitat să renunț la funcția de la ASF pentru liniștea partidului și a guvernului, pentru că alții șantajau cu o revoluție”.

”Deocamdată sunt neafiliat, variante sunt”, a mai spus Sorin Bota.

Anterior, Sorin Bota a precizat, într-un comunicat remis presei, că nu votul său sau al exclușilor a determinat căderea Guvernului, majoritatea fiind oricum pierdută.

”M-am exprimat împotriva unei conduceri toxice pentru partid și țară și nu m-am lăsat «împăcat»”, a precizat Sorin Bota.

Înainte de votul asupra moțiunii de cezură, când apăruse deja informația că Bota semnase textul moțiunii, numele său era vehiculat drept posibil înlocuitor al lui Răzvan Cuc la Ministerul Transporturilor. Totul, în contextul în care, în acel moment, Viorica Dăncilă avea nevoie de majoritate absolută la votul din Parlament.

