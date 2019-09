Deputatul USR Stelian Ion a susținut, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că Dan Barna a obținut cu mult sub 50%+1 din voturi la alegerile pentru șefia partidului pentru că, probabil, mulți dintre membri au fost convinși că el va câștiga cursa electorală și au crezut că votul lor nu contează.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

Scrutinul intern s-a desfășurat online în perioada 1-5 septembrie. Din totalul de 16.751 de membri USR, au votat 9.314, iar Dan Barna a obținut 6.097 din voturi (65.75%).

”E un exercițiu foarte bun, acesta cu votul electronic, și îl experimentăm și noi în ograda noastră. Trebuie făcute ajustări, dar s-a dovesit a fi funcțional. În orice caz, poate fi îmbunătățit,

Eu nu văd o problemă cu acest sistem de vot. În mod sigur, se pot aduce îmbunătățiri, dar nu văd de ce l-ar contesta cineva. Mai corect de atât... A fost o comisie, formată din colegi ai noștri, eu am încredere în ei, sunt chestiuni verificate, platforma aceea este sigură”, a spus Stelian Ion.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Întrebat dacă nu este trist că Dan Barna a obţinut votul a 36,3% din numărul membrilor USR, Stelian Ion a răspuns: ”Puteți pune problema așa sau puteți pune problema unei prezențe reduse la vot. A luat 66% din cei care și-au exprimat votul. Pe mine mă surpinde faptul că nu au votat toți. Este un semn de întrebare și va trebui să găsim răspunsul. Unii dintre membri vor să sprijine USR, plătesc cotizația, dar nu sunt prinși atât de mult în viața de partid”.

La remarca potrivit căreia Dan Barna nu a obținut nici măcar voturile a 50% din totalul membrilor USR, deși este candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, Stelian Ion a răspuns: ”Mulți dintre ei nu au votat pentru că erau siguri că va ieși domnul Dan Barna. (...) Putem să ne mirăm, putem să ne punem semne de întrebare, dar astea sunt regulile democrației. Semnul de întrebare mare este de ce nu au votat oamenii. Unii, cu siguranță, s-au gândit că nu ar trebui să-l voteze pe Dan Barna ca președinte, alții, din alte considerente”.

LACRIMI Î N SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

Din totalul de 16.751 de membri USR, au votat 9.314, iar Dan Barna a obținut 6.097 din voturi (65.75%). Cosette Chichirau și Alexandru Surcel, contracandidații lui Dan Barna, au obținut 2.907 (31.35%) și respectiv 269 (2.90%) dintre voturilor membrilor USR, se arată într-un comunicat de presă al partidului. Un număr de 41 de voturi au fost declarate nule, în timp ce opt alegători au fost excluși.

Amintim că deși ar fi trebuit să se încheie marți seara, votul pentru alegerea președintelui USR a fost prelungit cu 48 de ore, până joi, la ora 22:00. Prelungirea datei de votare a avut ca principal motiv verificarea situației de la Iași, unde existau suspiciuni că alegerea noului lider de partid ar fi fost influențată în favoarea lui Cosette Chichirău de o „recoltă” suspectă de oameni noi, potrivit mai multor surse B1.RO. (Detalii AICI)

Vișinel Bălan, unul dintre candidații la șefia USR, a contestat, vineri, scrutinul intern, care s-a desfășurat sub o serie de suspiciuni de fraudă. Reclamația a fost depusă pe „Poiana lui Iocan”, un grup de discuții al Uniunii. (Detalii AICI)

B1.RO a prezentat, vineri, câteva dintre semnele de întrebare ridicate în urma evenimentelor din ultimele zile din interiorul USR. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.