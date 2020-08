Deputatul Stelian Ion, candidatul USR-PLUS la primăria municipiului Constanța, a oferit pentru B1.RO o primă reacție după ce au apărut în spațiul public acuzații referitoare la modul în care a obținut în urmă cu 15 ani o garsonieră ANL. Potrivit jurnaliștilor de la newsweek.ro, Stelian Ion ar fi obținut prin mai multe nereguli această locuință, în perioada în care era avocat.

Deputatul Stelian Ion respinge însă toate aceste acuzații și spune că sunt atacuri specifice precampaniei electorale. În spatele lor s-ar afla cei care au interesul să nu ajungă primar în municipiul Constanța:

“Ne aflăm în precampanie și atacurile de genul acesta sunt, din păcate la ordinea zilei. Mă așteptam să primesc atacuri, dar modul în care a fost scris articolul mi se pare foarte incorect. În primul rând, cred că mafiile locale fac tot posibiliul să blocheze ascensiunea mea în Primăria Constanța, asta pentru că știu că dacă voi ajunge la Primărie voi da de documente și de toți scheleții de prin fișiete. Pe de altă parte, alții vor să îi înlocuiască pe cei care sunt acum la Primărie și să pună mâna pe orașul ăsta. Sunt niște interese cum nu vă imaginați în Constanța”, a declarat deputatul USR Stelian Ion.

Principalele nereguli pe care le-ar fi comis Stelian Ion, potrivit jurnaliștilor Newsweek, sunt următoarele:

1. deși era tolerat în spațiu în apartamentul părinților, a încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său contra sumei de 100.000 de lei vechi (10 lei noi) lunar;

2. a declarat în fals că are un handicap grav care necesită însoțitor, deși era contrazis chiar de actele medicale pe care el însuși le-a depus la dosar;

3. a declarat numai parțial venituri și nici măcar cele declarate nu se încadrau la punctajul obținut;

4. a declarat în fals că lucra la o instituție publică, deși era avocat. În total, Stelian Ion și-a crescut fraudulos punctajul cu cel puțin 27 de puncte (din rezultatul final de 81).

Deputatul Stelian Ion respinge toate aceste acuzții:

"Refertor la chestiunea punctuală cu ANL-ul eu am mai scris și am pus și pe pagina mea și veți vedea dacă intrați, că am pus o postare cu toate atacurile care au fost și care vor veni pentru că sunt chestiuni cu care am fost amenințat sau avertizat de către unii. Pe 22 decembrie 2019 scriam că eu nu provin dintr-o familie bogată, și nu trebuie să mă rușinez. Asta e, nu toți suntem fii de oameni bogați, de nababi. În 2005 am făcut o cerere scrisă de mână, îmi amintesc, de atribuirea unei locuințe ANL. Am așteptat un an și ceva și în final am primit această repartiție, am depus cererea, odată cu cererea am depus înscrisuri. Toate înscrisurile sunt corecte. Nimic nu este fals cum în mod inacceptabil scrie în articol. Acolo se face referire la posibile falsuri, ceea ce mi se pare de neiertat pentru un jurnalist care se respectă. Toate acele documente, unele sunt depuse pe mine, sunt altele pe care le-am depus eu și altele sunt depuse de funcționarii de la RAEDPP de atunci. Punctajul nu l-am făcut eu, tabelul nu l-am făcut eu, de bifat nu am bifat eu așa cum se sugerează în mod eronat în articol", a precizat deputatul Stelian Ion, pentru B1.RO.

Inclusiv acuzațiile, potrivit cărora actualul politician și-a inventat un handicap pentru a fi avantajat sunt nefondate, explică deputatul USR:

"Acești oameni se leagă de niște probleme de sănătate pe care le-am avut, niște probleme cronice pe care le am și în prezent. Este vorba despre fibroză pulmonară care survine încă din perioada copilăriei când am avut TBC, la vârsta de 4 ani. Au urmat tot felul de complicații pulmonare și acest lucru este o vulnerabilitate în plus. Să spui că am depus acte false, că lucrurile acestea nu sunt adevărate, că aveam nevoie de însoțitor...nu aveam nevoie de niciun însoțitor. Mi s-a cerut acte medicale, am depus acte medicale",a mai precizat Stelian Ion.

Acesta a precizat că va demonta punct cu punct toate aceste acuzații prezentate de jurnaliștii de la newsweek.ro:

"Voi depune și voi face conferință de presă luni, în care aduc toate actele medicale și absolut orice alt document necesar legat de cazul acesta.Voi arăta și voi bate obrazul celor care au scris asemenea minciuni în ideea de a crește șansele unuia sau altuia dintre candidați. Problemele de sănătate sunt reale.

Aș fi spus eu că am lucrat la stat? Nu am spus niciodată acest lucru. Să găsească cineva o cerere, un formular completat de mine că aș fi lucrat la stat, atunci îmi dau demisia din toate funcțiile publice și mă retrag într-un colțișor. Este o minciună. Eu am fost avocat din 2002, am urcat treptat în profesie și mi-am câștigat prin muncă o clientelă, am făcut totul prin muncă. Acuzațiile de fals mi se par pur și simplu inacceptabile. Voi lua punct cu punct toate aceste acuzații".