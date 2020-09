Deputatul UDMR Apjok Norbert are coronavirus: „Am fost internat în spital”

Apjok Norbert, deputat UDMR de Maramureș, a susținut că a fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar acum e internat în spital. A mai precizat că a anunțat toate persoanele cu care a intrat în contact, pentru ca acestea să ia măsurile necesare. Aleșii UDMR nu au participat la ședința de plen de luni, în care trebuia dezbătută și votată moțiunea de cenzură, dar s-au întâlnit la ședința de grup. Vineri, liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat că medicul Aurelia Țaga, candidatul partidului la șefia Consiliului Județean Bacău, a fost testată pozitiv cu SARS-CoV-2. Printre politicienii diagnosticați se mai numără, Ovidiu Creţu, primarul municipiului Bistrița, Robert Negoiță, copreședintele Alianței București 2020, sau Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj.

Deputatul UDMR Apjok Norbert, testat pozitiv cu coronavirus

Deputat UDMR de Maramureș, Apjok Norbert, a anunțat, într-o postare pe Facebook, faptul că a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2.

„Astăzi am efectuat testul coronavirus și rezultatul a fost pozitiv. Am fost internat în spital. Având în vedere situația, sunt bine. Am anunțat toate persoanele cu care am fost în contact în ultimele 10 zile și ei la rândul lor vor proceda conform regulilor de siguranță, pentru a-i proteja cei din jurul lor. Să avem grijă de noi, să avem grijă de ceilalți!”, a scris Apjok Norbert, vineri, pe Facebook.

Parlamentarii UDMR au fost prezenți în Parlament luni, când trebuia dezbătută și votată moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului PNL. Ei nu au venit în plen, dar s-au întâlnit în ședința de grup. Moțiunea nu a mai ajuns să fi votată, deoarece social-democrații nu au putut strânge cvorumul necesar pentru începerea ședinței.

Politicieni români testați pozitiv cu SARS-COV-2

Tot vineri, liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat că medicul Aurelia Țaga, candidatul partidului la șefia Consiliului Județean Bacău, are coronavirus. Ulterior, Ponta a precizat că își va face testul pentru depistarea infecției, iar până va primi rezultatul nu va mai participa fizic la acțiunile electorale. Antena1, SURPRIZĂ de proporții: Uite cine se ÎNTOARCE la Chefi la Cuțite!

Și primarul minicipiului Bistrița, Ovidiu Creţu, a fost confirmat cu SARS-CoV-2. El a ajuns la spital, iar prerogativele sale au fost preluate, începând de marți, de unul dintre viceprimari.

La finele lunii august, Robet Negoiță a anunțat că și el este infectat cu coronavirus. „Fac un apel către cei care știu că am interacționat în ultimele zile să fie atenți la orice semn sau simptom și chiar să se testeze dacă au suspiciuni că ceva ar putea să nu fie în regulă”, a scris el, într-o postare pe Facebook.

Negoiță și-a pierdut mandatul de primar al Sectorului 3, după ce a plecat din PSD și și-a format propriul partid - ”București 2020”. El a anunțat apoi că va candida pentru un nou mandat din partea Alianței București 2020, formată alături de Pro România, partidul lui Victor Ponta. Negoiță intenționează să atace în instanță ordinul semnat de prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, prin care a rămas fără actualul mandat.

La mijlocul lunii trecute a fost testat pozitiv și Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj. El declara la acea vreme că are o stare generală bună, dar își face griji pentru evoluția bolii deoarece are și alte afecțiunii preexistente.