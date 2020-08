Deputatul USR Stelian Ion, candidat la Primăria Constanța, anunță că a ajuns la al treilea episod de izolare de la începutul pandemiei de coronavirus. Parlamentarul a evitat infectarea cu coronavirus de două ori până acum şi speră că va scăpa teafăr şi de data aceasta. Stelian Ion a luat decizia să se autozioleze, până pe 16 august, după ce a fost la un eveniment de lansare a unui complex hotelier de către Mohamed Murad, candidat la primăria Constanţei.

Stelian Ion s-a întâlnit, după cum povesteşte chiar el, pentru o clipă, la ieşirea de la inaugurarea unui hotel din Olimp, cu un ins, despre care a aflat ulterior că este infectat cu SARS-CoV-2.

”Sunt la al treilea episod de izolare de la începutul acestei pandemii. A fost întâlnirea cu domnul Chițac, apoi un episod de tuse și febră, iar acum un contact cu o persoană depistată pozitiv.

În momentul în care am aflat că persoana cu care am interacționat pentru o clipă la ieșirea de la inaugurarea hotelului Panoramic din Olimp are Coronavirus, am anunțat DSP Constanța și am intrat în izolare până pe 16 august”, a scris parlamentarul USR pe Facebook.

În aceeași postare, candidatul Stelian Ion este sigur că "în toamna asta scăpăm de PSD!" şi îl invită pe primarul în exerciţiu, Decebal Făgădău, să părăsească mult râvnitul fotoliu de edil.

La finalul postării pe Facebook, deputatul USR şi candidatul la primăria Constanţei Stelian Ion a ţinut să precizeze că persoana depistată pozitiv nu participase la inaugurarea hotelului renovat de contracandidatul său la primărie, Mohammad Murad.

Potrivit Newsweek.ro, persoana la care se referă Stelian Ion este Cristian Panait, ”considerat de presa constănțeană drept unul dintre «samsarii imobiliari» care a câștigat proiecte de pe vremea tripletei toxice Mazăre-Strutinsky-Constantinescu”.

