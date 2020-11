Deschide lista USR-PLUS Timiș la Senat, dar n-are nici măcar studii superioare. Raoul Trifan nu a terminat facultatea / Un membru USR, revoltat: Suntem un partid de farisei. Nu vreau să trăiesc în minciună

Deși deschide lista USR-PLUS Timiș la alegerile pentru Senat, Raoul Trifan a anunțat astăzi, cu două săptămâni înainte de alegeri, că nu și-a finalizat studiile. În acest context, Adi Tănăsescu, membru USR Timiș, Adi Tănăsescu, a amintit și despre episodul Allen Coliban, primarul care s-a bâlbâit în scuze după ce a mințit în CV cu privire la studiile sale.

Despre politica damboviteana de pe Bega…USR-ul un partid de farisei sau doar o iluzie ??Dupa ce Primarul Brasovului si-a cerut scuze pentru neintelegerile aparute in CV-ul sau si in urma interventiilor universitarilor iata ca a sosit si randul Timisoarei sa propuna un candidat la functia de senator, de altfel o demnitate in statul roman, a unui candidat care ne spune astazi, cu 2 saptamani inainte de alegeri, ca nu si-a finalizat studiile, scrie pe facebook Adi Tănăsescu, membru USR Timiș, potrivit Flux 24.

E bine sa ai scoala vietii dar cred ca minciuna, impostura, tupeul nu ne caracterizau pana ACUM ca partid.Poate ai carisma, poate ai prieteni, dar a insela increderea membrilor unei filiale intregi de partid si culmea, chiar a filialei Timisoara, cea mai importanta din teritoriu, este o minciuna. Si eu nu vreau sa traiesc in minciuna.Culmea tupeului este sa-ti arogi merite si studii pe care de altfel nu le ai, dar FB-ul permite multe, chiar sa te crezi micutul Einstein, Marie Curie sau Brad Pitt.E treaba ta, dar nu ne insela si pe noi, care am venit “aici” pentru o politica altfel.Dau si o solutie eleganta, Demisia din pozitia eligibila din Timis, urmatorul pe lista sa fie candidatul nostru iar tu draga coleg, care nu ne-ai spus pana acum cum sta treaba puneti cenuse in cap, ca asa se intampla intr-o tara ca afara…Pentru mine restul e tacere, tristete si dezamagire, mai afirmă Tănăsescu, conform aceleiași surse.