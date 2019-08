Mihai Fifor, ministrul interimar al Afacerilor Interne, a anunțat, luni, că 217 angajați din instituție sunt implicați în rezolvarea cazului de la Caracal. Dacă 46 dintre aceștia sunt polițiști din zona de combatere a criminalității organizate, alți 27 fac parte din structurile de operațiuni speciale.

Este bine că se lucrează, că se lucrează în ritm alert și se administrează probe însă informațiile din ancheta procurorilor vor fi oferite de DIICOT. Pot însă să vă ofer câteva repere care privesc eforul angajaților Ministerului de Interne în această anchetă, derulată sub coordonarea DIICOT.

Vă asigur că avem în teren la această oră unii dintre cei mai buni specialiști criminaliști ai Poliției Române, precum și un dispozitiv de polițiști din mai multe structuri: poliție judiciară, combaterea criminalității organizate, operațiuni speciale și analiza informațiilor.

Avem în teren 46 de poliţişti de combatere a criminalităţii organizate, 23 de criminalişti de la INC (Institutul Naţional de Criminalistică - n.r.), 26 din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti, 27 de la operaţiuni speciale, 19 de la Direcţia de Investigaţii Criminale, 8 de la Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor, 51 de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, 17 de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj", a declarat Mihai Fifor.

