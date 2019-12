Desființarea SIIJ, în programul de guvernare al PNL. Florin Roman: „Secția specială a fost monstruozitate” / Cu ce ar trebui înlocuită în viziunea sa (VIDEO)

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a reiterat că desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) face parte din programul de guvernare cu care a fost învestit Guvernul Orban.



„Păi noi o avem în programul de guvernare prinsă (n.r. - desființarea Secției speciale), iar atunci sigur că fiecare ministru, în momentul în care a preluat mandatul, și-a asumat și partea din programul de guvernare. Va veni acest moment al decontului”, a declarat Florin Roman, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Liderul deputaților PNL a subliniat că, în viziunea liberalilor, „Secția specială a fost o monstruozitate, nu neapărat prin prisma mecanismului de funcționare, ci mai ales a personajelor care au populat acea instituție”.



„Eu nu o să uit niciodată acele secvențe cu doamna Florea, cu tăticul de la Constanța, pesedist sadea, care lua jurnaliștii la bastoane când au îndrăznit oamenii să întrebe de origini. Ce încredere poți să dai tu oamenilor sau sistemului că acel om vine să împartă dreptatea, mai ales după ce Dragnea a încercat să spargă, practic, tot ceea ce înseamnă instituții ale Parchetului în România, ale instanțelor șamd? Acești oameni au decredibilizat din start. În momentul în care o aduci pe Codruța Kovesi la audieri și îi faci un dosar doar ca să o împiedici să plece să își dea ceea ce avea sub formă de examen, de prezentare în fața colegilor și partenerilor europeni, din acel moment eu n-am mai crezut niciodată în acest personaj”, a adăugat Florin Roman.



Întrebat ce plănuiește PNL să înlocuiască SIIJ, Florin Roman a răspuns: „Aici trebuie găsit un mecanism de reglare, pentru că e foarte clar că au existat derapaje incredibile, abuzuri ale unor procurori. Cazul poate cel mai cunoscut, cel de la Ploiești, dar sunt convins că în fiecare județ din țară există câte un procuror care are impresia că el e Dumnezeu, el pune cătușele, el face, el drege, el nenorocește șamd. Oamenii aceștia trebuie scoși, pentru că pun o pată nedorită pe munca celor 90% care lucrează cum trebuie. În primul rând, fiecare sistem trebuie să-și facă proprii anticorpi. Pe de altă parte, e nevoie și de o instituție, dar cu oameni credibili”.

