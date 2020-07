Deși obligatorie, site-ul Ministerului Sănătății îndeamnă la purtarea măștii doar dacă suspectăm că suntem bolnavi. Ludovic Orban: „Recomandările probabil au rămas demult” (VIDEO)

Site-ul Ministerului Sănătății recomandă purtarea măștii de protecție „doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave”. Asta deși masca este obligatorie de la mijlocul lunii mai, de când România a trecut de la starea de urgență la starea de alertă. Ea trebuie folosită în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Cei care nu poartă mască pot fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 2.500 de lei. Întrebat ce e cu această recomandare, evident depășită, pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Aceste recomandări probabil au rămas demult”. Șeful Guvernul a insistat din nou ca românii să poarte măștile și să respecte regulile de igienă și de distanțare socială, pentru a ține sub control epidemia de coronavirus.

„Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave”, scrie pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, la capitolul „CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19) 10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate”.

Asta deși purtarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun de la mijlocul lunii mai, de când România a trecut de la starea de urgență la starea de alertă.

Întrebat, luni, în legătură cu această recomandare de pe site-ul Ministerului Sănătății, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Aceste recomandări probabil au rămas demult. Există o Hotărâre de Guvern prin care s-a instituit, odată cu trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, obligativitatea purtării măștii în spații închise, adică în mijloace de transport în comun, în spațiile comerciale, la locul de muncă. Peste tot unde există spații închise și unde există interacțiune umană obligativitatea de purtare a măștii e instituită prin Hotărârea de Guvern privind starea de alertă”.

Întrebat de câte ori își schimbă masca pe zi, premierul Ludovic Orban a răspun: „Mi-e greu să vă spun, dar, de regulă, după ce particip la un eveniment, îmi schimb masca și-mi pun o mască nouă”.

Cei care nu poartă mască pot fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 2.500 de lei. Recent, deputații PSD Adrian Solomon și Ioan Stativă au fost amendați după ce au fost prinși fără mască într-o shaormerie.

„Luăm în calcul intensificarea controlalelor peste tot unde avem informații despre încălcarea regulilor, inclusiv în ceea ce privește cluburile și terasele cu program prelungit care, de fapt, funcționează ca un fel de cluburi. Vrem să ne asigurăm că patronii sunt implicați în respectarea regulilor”, a mai precizat premierul.

