Detalii de ULTIM MOMENT despre candidatura lui Traian Băsescu la europarlamentare. Tomac: Cine își asumă, merge mai departe! (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, marți, în cadrul emisiunii Talk B1, că partidul pe care îl conduce va definitiva în curând lista pentru europarlamentare.

Acesta a comentat, de asemenea, ultimul sondaj BCS, care arată că Traian Băsescu este văzut de români drept omul politic care ar reprezenta cel mai bine România ca europarlamentar. (Detalii AICI)

“Nu este un secret pentru nimeni că Traian Băsescu are profilul perfect de a reprezenta România în Parlamentul European.

Așa cum îl cunoaște toată România, este un om de stat responsabil.

PMP va definitiva în scurt timp lista pentru europarlamentare și o vom prezenta românilor”, a spus Eugen Tomac.

Întrebat dacă Băsescu ar putea candida la europarlamentare, iar apoi să se retragă pentru a ceda locul altui emmbru PMP, Tomac a precizat că “cine se implică, își asumă și merge mai departe.”

