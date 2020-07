Dezbatere în Camera Deputaților pe tema Unifarm, luni, la solicitarea PSD. Premierul Ludovic Orban: Toată lumea încearcă să creeze o legătură între Guvern și directorul companiei

Camera Deputaților are programată, luni, la solicitarea PSD, o dezbatere politică intitulată „Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice”, iar la eveniment ar putea participa și premierul Ludovic Orban. Momentul din Parlament vine pe fondul înființării Comisiei de anchetă privind gestionarea pandemiei şi achiziţiile din această perioadă, care va fi condusă de social-democratul Marius Budăi și care urmează să își înceapă activitatea, potrivit News.ro.



Dezbatere în Camera Deputaților pe tema Unifarm, luni, la solicitarea PSD. Ce a spus premierul Ludovic Orban





„Toată lumea încearcă să creeze o legătură între Guvern şi directorul Unifarm. Deci noi l-am găsit în funcţie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expiră în 14 iulie. Nu am luat decizia să îl schimbăm pentru că în plină pandemie să stai să umbli la conducerea entităţilor numai dacă am fi avut informaţii suficiente de clare şi de precise am fi putut să-l schimbăm. Era complicat să îl schimbi din funcţie pentru că se ştie că procedura de schimbare a unui Consiliu de Administraţie şi a unui manager, în condiţiile legislaţiei actuale, este destul de complicat, adică trebuie să îi plăteşti toate veniturile pe care le-ar fi obţinut până la sfârşitul mandatului. (...) Nu am avut niciun fel de informaţii nici eu, nici alţi colegi despre faptul că la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie. Ăsta e primul şi cel mai important lucru pe care vreau să-l spun”, a declart anterior prim-ministrul.

Ludovic Orban a explicat că „dacă au existat acte de corupţie şi dacă DNA are aceste date privitoare la fapte de corupţie, dacă cineva a greşit, trebuie să fie pedepsit. Încercarea penibilă a unora de a face legătură între Unifarm, directorul Unifarm şi Guvern privitor la acte de corupţie este o imensă manipulare”.

Directorul general Adrian Eugen Ionel, suspendat între timp din funcție, este urmărit penal de DNA





Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat că Adrian Eugen Ionel, la acel moment director general al Unifarm SA, este urmărit penal, sub control judiciar timp de 60 de zile, deaorece ar fi cerut 760.000 de euro mită pentru atribuirea unui contract privind achiziția a 250.000 de combinezoane și trei milioane de măști chirurgicale, din funcția pe care o ocupa. În replică, Consiliul de Administrație al Unifarm a aprobat suspendarea contractului său.

„Cu siguranță îmi voi dovedi nevinovăția”, a declarat Adrian Eugen Ionel presei, la plecarea din sediul Poliției din Ilfov, unde a dat cu subsemnatul în cadrul controlului judiciar.