Dialog halucinant între deputați, pe holurile Parlamentului: ”Băi păcăliciule! Nu mai râde, râzi ca boul la mine!” (VIDEO)

Dialog halucinant între aleșii țării, miercuri, în Parlament, după dezbaterile cu scandal din Comisia Juridică, privind desființarea SIIJ. Deputatul AUR, Dan Tănasă, şi un deputat USR-PLUS au fost la un pas de bătaie pe holurile Parlamentului unde s-au şi s-au înjurat ca la usa cortului.

Scandal pe holurile Parlamentului între deputați AUR și USR

Totul s-a întâmplat după ședința de plen din Camera Deputaților în care a fost adoptat proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ).

Mai mulți deputați AUR au boicotat conferința de presă la care participau liderul USR, Dan Barna, și ministrul Justiției, Stelian Ion. Parlamentarul AUR Dan Tănasă a avut un scimb de replici dure cu deputații USR Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean.

„Nu-ți permit să vorbești așa cu mine băi păcăliciule, nu-ți permit să vorbești așa cu mine, du-te dracu, nu-ți permit să vorbești așa cu mine, m-ai înțeles, nu mai râde, râzi ca boul la mine. Deci pe bune nu-ți pemit să vorbești așa despre mine, poți să vorbești așa despre cine vrei, dar nu despre mine nu-ți permit”, i-a spus Dan Tănasă unuia dintre deputații USR.

„Ești un zero barat. Ești un zero barat. Am acasă Moșteanule, șosete găurite care-s mai valoroase decât tine. N-ai făcut absolut nimic în viața ta și te-ai trezit deputat. Nu mai vorbi tu de George Simion. Tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum!”, i s-a adresat deputatul AUR lui Ionuț Moșteanu.