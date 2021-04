Diana Şoşoacă ameninţă că-şi ia permis de port-armă: O să cer și pază non-stop dacă inclusiv în Parlament ești bătut ca senator. În Rusia e mai multă democrație decât în România de o mie de ori!

După ce a încercat să intre cu forța la ședința Comisiei Juridice, senatoarea Diana Șoșoacă a anunțat că-și va lua permis de port-armă și că va solicita pază non-stop. Șoșoacă a insistat că ea a fost cea agresată.

După scandalul din Senat, Diana Şoşoacă spune că-și va lua permis de port-armă

„In acest context imi voi lua inclusiv permis de port-arma si o sa solicit paza non-stop, daca inclusiv in Parlamentul Romaniei esti batut ca senator. Romania nu e stat de drept. In Romania s-a instaurat dictatura. Pai in Rusia e mai multa democratie decat in Romania de o mie de ori. Si in China e democratie!”, a tunat Diana Șoșoacă, potrivit aktual24.ro.

Ea a spus apoi că a depus plângere penală împotriva senatoarei PNL Iulia Scântei, președina Comisiei Juridice. Vizați mai sunt „senatorul care m-a lovit cu pumnul în piept” și doi angajați ai Senatului.

Diana Șoșoacă a făcut iar scandal, de data aceasta în Senat

Diana Șoșoacă a fost invitată, marți, la Comisia Juridică din Senat pentru a fi audiată înainte de a fi sancționată pentru comportamentul său. Numai că președinta Comisiei, Iulia Scântei, nu i-a permis accesul deoarece nu purta o mască de protecție conformă. De aici a izbucnit un scandal în toată regula.

„Mi-a strivit picioru'. Am fost supusă violențelor!", a zbierat Șoșoacă în fața jurnaliștilor.

Ea a reușit până la urmă să intre în sala de ședință, dar discuția nu a mai avut loc pentru că au plecat ceilalți senatori.

„Se va tine o noua sedinta. Voi informa conducerea Senatului cu privire la situatia petrecuta astazi. Am fost pusi in imposibilitatea de a derula sedinta, de a da curs solicitarii Biroului permanent si, impreuna cu conducerea Senatului, vom decide care este modalitatea parlamentara de a derula aceasta sedinta”, a explicat Iulia Scântei.