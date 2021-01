Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a solicitat oficial, vineri, înlăturarea din funcție a secretarului de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență”, în urma incendiului izbucnit astăzi dimineață la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, o tragedie al cărui bilanț a ajuns între timp la cinci victime.

Diana Șoșoacă (AUR) solicită demiterea secretarului de stat Raed Arafat, șeful DSU

„Sunt chestiuni pe care le-am aflat, nu pot să vi le devoalez, dar nu sunt singurul demnitar care a venit aici. Mai este și doamna deputat Laura Vicol, tot avocat, care întâmplător se afla aici din cu totul alte motive. Atât pot să vă spun, că este obligatoriu să existe cel puțin o demisie și demisia principală este a domnului Raed Arafat. Este deja al treilea eveniment care se petrece și dânsul nu cade niciodată. Dacă mai pun și Colectivul, înseamnă că avem patru. Dacă mai pun și lacul Siutghiol, avem cinci. Dacă mai pun și Munții Apuseni, avem șase”, a declarat Diana Șoșoacă.

Întrebată dacă i se pare că au fost probleme legate de intervenție, în contextul în care Raed Arafat este responsabil pentru zona de urgențe, Diana Șoșoacă a adăugat: „Domnul Raed Arafat se ocupă mai mult de cum să abuzeze poporul român decât să își facă treaba. Eu, în acest moment, solicit pe cale oficială demiterea domnului Raed Arafat”.

Întrebată dacă îi garantează o eventuală demisie sau demitere a lui Raed Arafat că nu se vor mai întâmpla astfel de tragedii în spitale, senatoarea AUR a explicat: „Nu, nu, dar trebuie numiți alți oameni, pentru că toți cei care au fost până acum nu au fost în stare să rezolve problemele sistemului medical din România. Sunt atâți profesioniști care pot să dețină aceste funcții, oameni care profesează, domnul Raed Arafat nu mai profesează de mult, dânsul doar stă acolo, pe scaunul dânsului de ministru-secretar de stat și de șef al grupului de necomunicare strategică, pentru că nu am avut niciun fel de comunicare în acest timp”.

„Situația în acest moment este foarte gravă. Din câte am înțeles de la presă, avem cinci morți. Nu de aici am aflat, am aflat pe alte surse. Am înțeles că trei sunt carbonizați și cu arsuri interne. În acest moment, îmi pun întrebarea cum au ajuns să fie carbonizați? Ce se întâmplă cu oxigenul în exces din acele saloane? Pentru că avem reiterarea situației de la Piatra Neamț și reiterarea situației de la Spitalul Giulești. Eu nu doresc să văd medici care să fie anchetați și trimiși în judecată, și care să plătească pentru incompetența altor persoane care puteau, prin deciziile lor, să facă din sistemul sanitar unul competent”, a mai spus Diana Șoșoacă.

