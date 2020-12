Diana Șoșoacă (AUR) e președinta Comisiei pentru abuzuri din Senat (VIDEO)

Partidele parlamentare şi-au împărţit comisiile din Parlament. Una dintre cele mai exotice prezenţe din Legislativ, senatoarea AUR Diana Şoşoacă, va fi preşedintele Comisiei pentru Abuzuri din camera superioară a Parlamentului, informează B1 TV. De asemenea, AUR va mai prezida şi Comisia pentru Egalitatea de Șanse, o decizie contestată de societatea civilă, dată fiind orientarea ultra-conservatoare a partidului condus de George Simion.

Avocata Diana Șoșoacă (AUR) e noua președintă a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senat. De asemenea, fostul lider al Coaliţiei pentru Familie, copreşedintele AUR Claudiu Târziu, va fi liderul Comisiei pentru comunităţile de români din afara țării. Acestea sunt singurele comisii pe care le deţin cei de la AUR, lucru care l-a enervat pe preşedintele formaţiunii.

„Este normal ca toate comisiile importante, care vizează românii, să ajungă şi la parlamentarii AUR. Dacă ei vor considera că nu merităm şi ne lasă nişte comisii pe care le-au înfiinţat acum în bătaie de joc, nu vom achiesa în a prelua preşedinţia acelor comisii”, a declarat Simion.

PSD va avea opt comisii în Camera Deputaţilor, printre care se numără cele ale Agriculturii, Transporturi şi Educaţie. De asemenea, Nelu Tătaru va conduce, din partea PNL, comisia pentru Sănătate, liberalii având șase astfel de portofolii. USR-PLUS are patru comisii, cea mai importantă fiind cea de Muncă, în timp ce UDMR şi minorităţile vor avea, în Camera Deputaţilor, câte două comisii de fiecare.

