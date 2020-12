După ce AUR a anunțat intenția de a-l suspenda pe președintele Klaus Iohannis, în colimatorul partidului anti-sistem a intrat și PSD, după ce social-democrații au anunțat că vor boicota depunerea jurământului în Parlament.

Pesediștii au anunțat decizia extremă în contextul se simt excluși din calculele lui Klaus Iohannis în ceea ce privește numirea viitorului guvern, deși au câștigat alegerile. Astfel, Diana Șoșoacă, senator AUR, este prima care celebrează deja „amenințarea" social-democraților.

Într-un dialog cu Lucian Romașcanu, parlamentar și purtător de cuvânt al PSD, Diana Șoșoacă a declarat că decizia comunicată de Ciolacu ar însemna, de fapt, „descalificarea" partidului pe care-l conduce.

„Din punct de vedere juridic, pentru că văd că este foarte greu cu Constituția în această țară, să știți că nu poți deveni parlamentar fără să depui jurământul. Și s-ar putea să avem o surpriză foarte plăcută, să scăpăm și de PSD și o să solicit redistribuirea voturilor PSD-ului celorlalte partide", a declarat Șoșoacă pentru B1 TV.

