Diana Șoșoacă (AUR), prima zi în Senatul României: „Am venit în groapa cu hiene” (VIDEO)

Diana Șoșoacă a sfidat din nou regulile sanitare impuse de autorități în plină pandemie de coronavirus. Senatoarea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a venit la prima şedinţă a forului legislativ fără mască de protecţie și a ținut să imortalizeze momentul, prin intermediul unei transmisiuni live pe Facebook, informează B1 TV. Nu este primul astfel de episod, după ce avocata s-a prezentat cu masca pusă doar de formă și la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis.

„Dacă cineva a spus că am venit în groapa cu lei s-a înșelat. Am venit în groapa cu hiene. Parlamentul ăsta e locul în care nimic nu rămâne secret. Totul se aude, totul se înregistrează”, a spus Șoșoacă luni, în transmisiunea live pe Facebook.

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă s-a prezentat la ședința de reuniune a noului Parlament fără mască de protecție, alegând să sfideze din nou regulile sanitare anti-COVID-19. În schimb, ea a ținut să vină îmbrăcată într-o ie românească tradițională.

Live pe Facebook, ea a făcut un scurt bilanț al primei zile la Senat și a prezentat forul.

„Suntem în plen, în Senatul României. Aşa cum v-am promis, o să vedeţi tot ce este aici. Hai să vă arăt un pic sala! Pe noi ne-au pus între PSD şi PNL. Vor fi foarte interesante toate ședintele. Se păstrează câte un loc liber între parlamentari, pentru a se respecta regulile”, a spus ea.

Avocata nu a fost singurul senator AUR fără mască. Colegul său de partid, Mircea Dăneasa, a fost surprins în aceeași ipostază pe holurile Parlamentului.

