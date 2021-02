Diana Șoșoacă, după ce a fost exclusă din AUR: Tuturor ni s-a cerut să avem o atitudine supusă față de conducători.  Nu m-am certat niciodată cu George Simion. O să mai vedeți excluderi

Senatoarea Diana Șoșoacă a reacționat, miercuri seară, în urma excluderii sale din AUR. Într-un videoclip publicat pe Facebook, Șoșoacă a acuzat conducerea formațiunii de dublă măsură. Criticile sale s-au îndreptat către Sorin Lavric și Claudiu Târziu. Totodată, aceasta a precizat, într-o intervenție televizată, că nu a avut niciun conflict cu copreședintele AUR, George Simion, și a susținut că vor urma și alte excluderi.

Prima reacție a Dianei Șoșoacă după excluderea din AUR

”Să-mi reproșezi ca eu continui pe linia stabilită... Păi eu am zis ca apărăm poporul român, că mergem înainte pentru nația română si voi îmi cereți tocmai mie să fiu ca alte partide?! Păi atunci candidam la PSD... O să încerc ca senator independent să ajut oamenii, dar nu o să mai pot face asta ca șef în Comisia de abuzuri. Îmi pare rău de acești oameni, că i-a trădat AUR”, a spus Șoșoacă pe Facebook.

”În afară de George și mine nimeni n-a mai protestat (…) I-am zis, George, îmi pare rău. Nu pot taman eu să accept să mi se impună să nu mai vorbesc. Nu mă pot dezice de linia mea, am luptat toată viața mea pentru popor și împotriva abuzurilor (…) George a fost întotdeauna un luptător. Probabil s-o fi șocat și el de ce-a făcut Claudiu Târziu. Eu pe Claudiu Târziu nu l-am văzut niciodată în campania electorală, când eram doar oameni frumoși, din popor. De la mine n-o să vedeți niciodată minciuni (…) Nu mă duc niciun încotro, eu sunt neamul românesc cum am fost întotdeauna, neamul românesc pe persoană fizică, eu nu mă pot asocia celorlalte partide împotriva cărora am luptat”, a declarat Diana Șoșoacă la România TV.

Șoșoacă a mai spus că este de așteptat să mai aibă loc excluderi din AUR.

”O să mai vedeți excluderi, ieșiri și așa mai departe. (...) Eu nu mă voi dezice de campania electorală, la mine campania electorală e de vreo 20 și ceva de ani (…) Nu m-am certat niciodată cu George, nu am ce să-i reproșez lui George (…) Tuturor ni s-a cerut să avem o atitudine supusă față de conducători. Eu le-am spus că singurul meu conducător este Dumnezeu”, a mai spus Șoșoacă în intervenția televizată.

De ce a fost exclusă Diana Șoșoacă din AUR

Parlamentarii Diana Șoșoacă și Mihai Lasca au fost excluși, miercuri, din formațiunea AUR.

În cazul senatoarei, motivele au avut legătură că faptul că aceasta nu a respectat linia partidului.

”Doamna Șoșoacă este un avocat respectat și era un plus pentru echipa noastră, însă, din păcate, nu a înțeles că trebuie să respecte un pic și statutul de demnitar al statului român și trebuie să respecte și jocurile democratice ale unui partid parlamentar”, a declarat deputatul Dan Tănasă într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”.

La rândul său, copreședintele AUR, Claudiu Târziu, a precizat că senatoarea ”nu se poate integra într-o echipă”.

„Evident că știam stilistica domniei sale și am încercat să o determinăm să se acomodeze la stilistica AUR, dar se pare că există o incompatibilitate între cele două stilistici, ca să fiu elegant. (...) Doamna Șoșoacă nu se poate integra într-o echipă. Am încercat, o prețuim pentru anumite valențe ale domniei sale și ne-ar fi plăcut să facem echipă cu domnia sa. Din păcate, n-am reușit”, a explicat Claudiu Târziu, tot pentru B1 TV.

În cazul lui Mihai Lasca, decizia excluderii a avut legătură cu faptul că acesta are o condamnare penală în primă instanță și care a fost trimis în judecată într-un alt dosar penal.