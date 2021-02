Diana Șoșoacă, după petrecerea de vineri seară: Ideea a fost să înțeleagă românii că s-a terminat cu mascarada și că oamenii trebuie să trăiască / Veniți în Parlament să vedeți ce petreceri se dau (VIDEO)

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a intervenit în direct pe B1 TV, duminică seară, la „Dosar de politician”, unde a oferit o serie de explicații după ce s-a filmat în timp ce petrecea, vineri seară, la un restaurant. Ea susține că „a fost o filmare făcută special” și că „ideea a fost să înțeleagă românii că s-a terminat cu mascarada și că oamenii trebuie să trăiască”.

