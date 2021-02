Diana Șoșoacă îl acuză pe Sorin Lavric (AUR) că a vrut să o lovească în Parlament: „A ridicat mâna la mine!”. Reacția senatorului: „Probabil că nici cu ea însăși nu se poate privi în oglindă” (VIDEO)

Senatoarea Diana Şoşoacă, recent exclusă din AUR, l-a acuzat pe senatorul AUR Sorin Lavric că e misogin și că a sărit la ea s-o lovească în Parlament: „Domnul Lavric a avut un limbaj absolut de maidan şi chiar a ridicat mâna la mine!”. În replică, Lavric a spus că Șoșoacă e „colerică, emană numai energie negativă”, „probabil că nici cu ea însăși nu se poate privi în oglindă” și că toată lumea a fost de acord cu excluderea ei.

Diana Şoşoacă, acuzații grave la adresa lui Sorin Lavric, fostul ei coleg

Într-o discuţie cu Adriana Bahmuţeanu, transmisă live pe Facebook, Diana Şoşoacă a afirmat că Sorin Lavric, liderul senatorilor AUR, a vrut să o lovească în Parlament, demonstrând astfel din nou că e un misogin.

Cearta dintre cei doi ar fi pornit de la faptul că Diana Şoşoacă a vorbit peste timpul limită acordat partidului în Parlament, motiv pentru care i s-a și întrerupt microfonul.

„Eu nu am probleme cu el (Sorin Lavric) pentru că sunt femeia-bărbat bine”, a spus Șoșoacă râzând.

Apoi a povestit: „S-a oprit la timp pentru că i-am zis: Cine eşti tu să îndrăzneşti să faci aşa ceva? Cum îţi permiţi? Lavric a spus: Cum îţi pemiţi tu să faci criminali guvernul, politicienii? Dar sunt altceva? am zis eu. Dar ce, eu şi George am zis altceva în campanie? Dar campania electorală s-a terminat! A zis el. A, deci în campanie am minţit, iar acum venim în Parlament să ne facem interesele obscure exact ca în celelalte partide?”.

Ea a mai precizat că vor mai fi excluderi din AUR.

Diana Șoșoacă îl acuză pe Sorin Lavric (AUR) că a vrut să o lovească în Parlament: „A ridicat mâna la mine!"

Sorin Lavric, replică la acuzațiile Dianei Șoșoacă

„Perspectiva divorțului dintre AUR și doamna Sosoaca plutea în aer, însă am crezut că dacă o luăm pe duhul blândeții putem să îi hrănim spiritul coleric. Nu s-a putut. Ea nu poate fi înfrânată cu nimic. Probabil că nici cu ea însăși nu se poate privi în oglindă”, a spus Sorin Lavric, pentru Digi24.

El a povestit apoi incidentul din perspectiva sa: „Eu eram în dreapta doamnei președinte, Anca Dragu, când doamna Șoșoacă, pentru că nu i s-au alocat minutele care oricum nu i se cuveneau potrivit algoritmului pentru declarații politice, a făcut scandal și a început să o insulte pe doamna președinte și pe domnul Ciprian Bucur (secretar general al Senatului). La sfârșit, după ce i s-a oprit microfonul, început să urle în sală. A plecat urlând, i-a făcut pe domnul Bucur și pe doamna Anca Dragu infractori”.

Cearta a continuat apoi în biroul lui Claudiu Tîrziu (copreședintele AUR): „Ne-a insultat, spunând că cine suntem noi să îi spunem ei ce să facă. Asta e structura ei, certăreață, virulentă. (...) Astăzi (miercuri) ne-a insultat atât de mult, încât ne-am dat seama că nu se poate continua așa”.

„Știu foarte bine toți cine este Diana Șoșoacă, ce structură are, colerică, emană numai energie negativă. Nu am mai putut. A continua cu ea în AUR înseamnă a compromite formațiunea pe termen lung”, a mai spus Lavric.

El a mai precizat că toată lumea din conducerea partidului a fost de acord cu excluderea Dianei Șoșoacă.