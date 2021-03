Diana Șoșoacă, în Senat: „Mă uit la domnul ministru Voiculescu și sunt uimită! E prima oară când îl văd și nu fuge de mine” (VIDEO)

Senatoarea Diana Șoșoacă a făcut iar ”spectacol”, de data aceasta la dezbaterea moțiunii simple depusă de PSD împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui (USR-PLUS), care tocmai a picat.

Diana Șoșoacă, acuzații și ironii la adresa miniștrilor Vlad Voiculescu și Claudiu Năsui

Ea l-a ironizat întâi pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății și colegul de alianță al lui Năsui.

„Mă uit la domnul ministru Voiculescu și sunt uimită. Este pentru prima oară când îl văd și nu fuge de mine. Probabil că acum se sprijină unul pe altul”, a spus Șoșoacă, aluzie la episodul din curtea Institutului ”Matei Balș”, când Voiculescu a plecat când a fost întrebat de senatoare despre incendiu.

Diana Șoșoacă s-a referit apoi la proiectul de lege depus de Claudiu Năsui, ce prevede înființarea unui Registru al lucrătorilor cu Securitatea și obligația CNSAS să arate legăturile de rudenie până la gradul trei cu aceştia: „Ce am învățat eu azi? Să am grijă cu cine vorbesc că e posibil ca oricine de aici să fie securist, fiu de securist sau nepot de securist. Să am grijă pentru că, de fapt, toți cei de aici sunt vinovați pentru cei 31 de ani în care Ministerul Economiei a fost disfuncțional”.

Șoșoacă l-a acuzat apoi pe Năsui că nu știe „cum e cu legalitatea ministerului pe care în conduce” și a precizat că moțiunea nu trece pentru că „avem o putere dictatorială”.

