Diana Șoșoacă protestează la Ministerul Justiției față de desființarea Secției Speciale / Unii dintre cei prezenți nu știu de ce manifestează (VIDEO, FOTO)

Senatoarea Diana Șoșoacă, recent exclusă din AUR, protestează la Ministerul Justiției, alături de alte persoane, față de decizia coaliției de guvernare de a desființa Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discută chiar joi propunerea Ministerului Justiției în acest sens. La finalul dezbaterii, CSM va emite un aviz cu caracter consultativ, care va ajunge la Stelian Ion.

