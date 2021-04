Diana Stoica (USR-PLUS): S-a rupt încrederea în premierul Florin Cîțu. Nu doar că a blocat reformele de la Ministerul Sănătății, dar l-a demis fără sa aibă o discuție cu el (VIDEO)

Diana Stoica, deputată USR-PLUS, a vorbit, duminică, în emisiunea Talk B1, prezentată de Aneta Sîngeorzan, pe B1 TV, despre poziția partidului față de hotărârea premierului Florin Cîțu, de a-l demite pe Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

"Noi, în alinața USR-PLUS, credem ca nu se mai poate așa. Practic s-a rupt încrederea in premierul Florin Cîțu. În decembrie ne-am pus la masă, ne-am asumat împreună niște reforme pe care să le implementăm, iar premierul Cîțu nu doar că a blocat aceste reforme la Ministerul Sănătății, dar a și demis un om fără sa aibă o singură discuție cu el. Nu i-a reproșat absolut nimic, în afară, poate, de o comunicare mai puțin bună, dar astă nu e un motiv pentru care să-l demiți. Începuse o reformă, alocase deja 50.000.000 de euro pentru problemele de infrastructura a spitalelor, transparentizase achizițiile și se derulau concursurile pentru șefia Caselor Județene și voia ca fiecare asigurat să aibă acces la informațiile sale și la serviciile medicale pe care le-a folosit. Nu este normal sa oprești un om care a început niște reforme, dar pe lângă asta, noi am solicitat partenerului să avem o discuție sa găsim o soluție, de aproape o săptămână", a spus reprezentanta USR-PLUS.

