DIASPORA, LA CAPĂTUL RĂBDĂRII. Zeci de mii de oameni stau ore întregi la cozi kilometrice pentru a vota (VIDEO, FOTO)

Zeci de mii de români stau la cozi imense, în diaspora, și așteaptă cu orele să poată vota la alegerile europarlamentare, dar și la referendumul pe Justiție. Unii dintre ei au scris pe rețelele sociale că au venit chiar și de la ora 02.00 dimineața în fața secțiilor de votare pentru a se asigura că vor apuca să voteze. Tot așteptând atâtea ore, parte din ei au ajuns la capătul răbdării și deja au apărut incidente. Oamenii acuză autoritățile române că și-au bătut joc de ei și că nu au deschis suficient de multe secții de votare, deși era de așteptat că prezența la urne va fi mare. Astfel, se pare că se repetă situația de la prezidențialele din 2014.

Sunt cozi uriașe în orașe precum: Munchen, Londra, Castellon, Madrid, Bruxelles, Northampton, Lutton, Stuttgart, Barcelona, Milano, Dublin.

Coada de așteptare la vot în Dublin

La Stuttgart, oamenii revoltați au vrut să rupă ușa secției de votare. Două secții au fost deschise acolo, un număr insuficient spun oamenii și o demonstrează și imaginile de acolo.

Mii de oameni stau la coadă și la Barcelona și la Castellon, pentru a vota. ”Să le fie rușine pentru organizare. De la ora 10.00 ne blochează și ne este teamă că nu vom putea vota", a spus un român aflat la coadă.

Românii stau la coadă să voteze și în Bruxelles

La Londra, de exemplu, oamenii au început să scandeze spontan ”Ați reușit, ne-ați unit!” și să fluture steaguri tricolore.

Românii abia reușesc să voteze în Londra

”Autoritățile române ne pun mereu în situații jenante în fața Europei”, a scris, pe contul ei, o femeie aflată la coadă în Castellon, acolo unde au și avut loc incidente.

”Nu se poate, suntem 1.000 de oameni și votează abia 3 sau 4 la un sfert de oră”, a explicat un alt bărbat.

La secția 342 din Madrid s-a umplut urna după trei ore și jumătate de vot, după ce au vot la primele ore peste 300 de persoane. Biroul Electoral Central a aprobat confecționarea altor urne improvizate, însă noile cutii au o fantă pentru buletinele de vot mult prea mare, ceea ce a ridicat suspiciuni.

Românii stau la cozi uriașe să voteze și în Northampton, Marea Britanie. Cel puțin 6-7 ore vor fi nevoiți să aștepte aceștia pentru a-și putea exercita dreptul de vot, susține chiar unul dintre ei.

”Eu cred că la numărul de români de aici și la gradul de mobilizare care s-a constatat la alegeri precedente, Ministerul de Externe trebuia să organizeze mai multe secții de votare”, a declarat unul dintre românii aflați la coadă în Munchen.

Aproape o mie de români așteaptau să voteze la consulatul României din Luxemburg, unde procesul de votare se desfășoară foarte lent.

Românii reușesc cu greu să voteze și în Luxemburg

La Oslo, coada are peste 1,5 kilometri, iar oamenii continuă să vină. Este cea mai amplă mobilizare a românilor din Suedia la un scrutin electoral.