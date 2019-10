Din „Asociația Împreună pentru A8” s-a desprins un nou partid politic „Împreună Pentru Moldova”: „Noi vom fi un partid al infrastructurii, în primul rând!”

EXCLUSIV ONLINE // Un nou partid desprins din asociația Împreună Pentru A8 a fost înregistrat la Tribunalul București. O parte a membrilor asociației care luptă pentru infrastructura din Moldova au decis să se implice în politică pentru că, spun ei nu văd rezultate din partea actualilor politicieni care reprezintă Moldova în Parlamentul României. Majoritatea membrilor spuneau în trecut că nu sunt interesați să intre în politică.

„Eu personal de fiecare dată când am fost întrebat în conferință de presă dacă intenționez să intru în politică nu am zis niciodată că nu. Asociația nu s-a transformat într-un partid politic, au plecat din asociație niște persoane care au creat un partid politic. Asociația merge înainte, are acțiuni. Acest partid politic s-a născut din dorința noastră a celor din Moldova și nu numai de a mișca lucrurile. Noi facem acțiunile în strada de 2 ani și jumătate dar sunt 30 de ani de când în Moldova nu se vede nimic palpabil. Noi avem nevoie de proiecte, avem nevoie de investiții și din păcate nimeni nu se ocupă, ne-am săturat de politicienii din Moldova care știu doar să ia poziția ghiocelului de câte ori vine o directivă de sus de la București, dar din păcate pentru această regiune nu fac nimic", spune Cătălin Urtoi pentru B1.ro.

Partidul are planuri mari pentru alegerile din 2020 și nici nu își propune să se ferească de membrii cu experiență politică atâta timp cât aceștia nu sunt corupți.

„Noi vom fi un partid al infrastructurii, în primul rând pe noi asta ne interesează, lucrurile palpabile, vrem să se facă ceva și da ne vom zbate să ajungă oamenii noștri în viitorul guvern al României după 2020. Nu este obligatoriu să fie oameni noi în politică, noi cerem în primul rând să fie oameni onești, să fie oameni care nu au treabă cu corupția, avem nevoie de oameni cu mult chef de muncă”, a declarat Cătălin Urtoi.

Acesta a mai spus că de fiecare dată când a apelat la politicieni pentru susținere a fost refuzat pe motiv că lupta la vârf este foarte grea și acesta a fost unul din motivele pentru care a decis să aceepte această provocare.