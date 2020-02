Directorul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, Florin Barbu, și-a anunțat, miercuri, demisia.

Barbu invocă motive personale.

"Ultimii şase ani, perioada în care am condus Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, au fost cei mai intenşi din activitatea mea profesională de până acum. N-a fost un drum deloc uşor însă a meritat toate eforturile care au făcut ca azi agricultura românească să renască. Mă simt onorat că am putut contribui implicit la creşterea nivelului de bunăstare pentru fermieri şi pentru ţară, per ansamblu.

Am avut alături de mine o echipă extraordinară, căreia îi mulţumesc pentru implicarea şi eforturile depuse şi îi asigur în continuare de tot sprijinul şi respectul meu, la fel şi pe toţi cei care ne-au fost colaboratori în acest drum.

Am ales însă, din motive personale, să îmi depun mandatul de director general al Agenţiei. Am speranţa şi încrederea că persoana care va fi nominalizată în locul meu pe acest post va continua proiectele începute cu aceeaşi ambiţie şi determinare, acestea fiind vitale pentru sectorul agricol. Mult succes, tuturor!", a scris Florin Barbu pe Facebook.

Florin Barbu a condus timp de șase ani Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

Anterior, acesta a fost director al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Slatina.